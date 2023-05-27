Днем 27 мая в Ростове ожидаются кратковременные дожди с грозами

По региону сегодня также возможны кратковременные дожди, местами - ливни
Фото: Олег ЗОЛОТО
Днем 27 мая в Ростове-на-Дону ожидаются кратковременные осадки. Об этом говорится в обновленном прогнозе погоды Гидрометцентра.
- По Ростову-на-Дону: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западной четверти 5-10 м/с, при грозе порывы до 16 м/с. Температура воздуха +23-25 градусов, - предупреждают синоптики.
Напомним, вчера, 25 мая, нескольких районах донской столицы выпал град размером с перепелиное яйцо.
Добавим, по региону сегодня также возможны кратковременные дожди. Местами пройдут ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 20-23 м/с. Воздух в среднем прогреется до +20-25, по югу и востоку до 29 градусов.
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Прогноз погоды на ближайшие два дня опубликован на сайте Гисметео (Gismeteo) (подробности)