На выходных в Новочеркасске ожидаются дожди с грозами

Самая высокая вероятность непогоды сохранится в субботу Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новочеркасске на выходных, 27 и 28 мая, ожидаются дожди с грозами. Об этом говорится в прогнозе синоптиков.

Самая высокая вероятность непогоды сохранится в субботу, в воскресенье возможны небольшие накрапывания. За два дня объем осадков должен составить примерно 10,2 мм.

Дневная температура воздуха установится в районе +23-25 градусов, ночная опустится до +16-18 градусов. Ветер обещают не выше 5-6 м/с.

Напомним, ранее о возможном ухудшении погоды предупредили спасатели. Пресс-служба донского управления МЧС сообщила, что местами по региону пройдут ливни с грозами и градом, а также шквалистым ветром до 20-23 м/с. Жителей Дона просят быть предельно внимательными и осторожными во время стихии.

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Долгосрочный прогноз опубликовали на сайте Гисметео (Gismeteo) (подробности)​