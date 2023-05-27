В Ростове на Ленина водитель Kia Rio сбил насмерть 19-летнюю девушку

Пострадавшая скончалась на месте до прибытия скорой помощи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону на Ленина водитель Kia Rio сбил насмерть 19-летнюю девушку. Это произошло ночью 26 мая, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

- Происшествие зафиксировали в 22:40. Предварительно, водитель машины наехал на пешехода. После чего пострадавшая скончалась на месте до прибытия скорой помощи, - прокомментировали в ведомстве.

Обстоятельства случившегося теперь выясняют сотрудники полиции.

Донских водителей просят быть внимательными и осторожными за рулем. Нужно строго придерживаться ПДД, а также следить за скоростью и дистанцией на дороге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Волгодонске неизвестный водитель сбил 8-летнего мальчика и уехал

Сейчас нарушителя разыскивают. Свидетелей произошедшего просят откликнуться (подробности)