В Ростове на Ленина водитель Kia Rio сбил насмерть 19-летнюю девушку

Пострадавшая скончалась на месте до прибытия скорой помощи
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове-на-Дону на Ленина водитель Kia Rio сбил насмерть 19-летнюю девушку. Это произошло ночью 26 мая, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.
- Происшествие зафиксировали в 22:40. Предварительно, водитель машины наехал на пешехода. После чего пострадавшая скончалась на месте до прибытия скорой помощи, - прокомментировали в ведомстве.
Обстоятельства случившегося теперь выясняют сотрудники полиции.
Донских водителей просят быть внимательными и осторожными за рулем. Нужно строго придерживаться ПДД, а также следить за скоростью и дистанцией на дороге.
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