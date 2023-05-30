Погибшая под трибуной на Гребном канале в Ростове женщина была мамой участника соревнований

Медики не смогли помочь - женщина скончалась. Фото: Дмитрий Кутепов

Женщина, погибшая в Ростове при обрушении трибуны на Гребном канале во вторник, 30 мая, могла являться мамой одного из участников соревнований. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщает собственный источник.

На данный момент известно, что на одном из полей проходил детский футбольный турнир между командами Ростова и Батайска. Во время игры пошел сильный дождь, игра была остановлена. Дети и родители, которые наблюдали за ходом матча, спрятались за трибунами от непогоды. В этот момент, по предварительным данным, от порыва сильного ветра незакрепленная конструкция обрушилась на людей.

В 16.25 в ГУ МЧС по Ростовской области сообщили о восьми пострадавших — семи детях и женщине, в 17.03 стало известно, что женщина скончалась. В 17.24 сообщалось о еще одном пострадавшем взрослом. К 18.09 число пострадавших выросло до 15 человек, из них 10 детей и 5 взрослых, в том числе одна погибшая женщина. Всего же, сообщают в экстренном ведомстве, на трибуне находилось 30 человек.

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