Фото: СУ СКР по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону во время детского футбольного матча упала трибуна. По последним данным, в число пострадавших в ЧП увеличилось до 21 человека. В сети появились первые кадры с места происшествия. Публикуем видео обрушения трибуны с людьми на Гребном канале в Ростове 30 мая 2023.

На кадрах видно, что конструкция буквально перевернулась с ног на голову. Один из секторов отбросило с территории спортплощадки на поле. Напомним, по предварительной причине, ЧП могло произойти из-за сильного ветра.

На видео также попали затопленные после ливня дороги на Гребном канале. Напомним, накануне МЧС объявляло штормовое предупреждение. Погода ухудшилась во второй половине дня: в городе прошел сильный дождь.

В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты. По данным источника, правоохранители будут проверять подрядчика, установившего конструкцию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в МЧС рассказали, что среди пострадавших 15 детей и шесть взрослых. Одна женщина погибла. Еще трое человек находятся в тяжелом состоянии.

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