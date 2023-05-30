Происшествие случилось на территории Гребного канала. Фото: Дмитрий Кутепов

На Гребном канале в Ростове 30 мая упала трибуна, на которой в этот момент находились зрители. По данным областных властей, погиб один человек, пострадали четырнадцать, большинство из которых — дети. Собрали все последние новости об обрушении трибуны с людьми.

Как стало известно «КП-Ростов-на-Дону», в этот день на территории Гребного канала проходил футбольный матч между детскими командами Ростова и Батайска. Накануне 30 мая региональное МЧС объявило штормовое предупреждение. Жителей предупреждали о ливне и сильном ветре до 20 — 23 метров в секунду.

Футбольный матч отменять не стали. Тем более, что в первой половине дня в городе было ясно и тепло. Погода резко начала меняться после обеда — на город обрушился ливень, усилился ветер.

По предварительным данным, трибуна упала из-за сильных порывов ветра. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

Около 16.25 в МЧС поступило сообщение о ЧП. Спасателям сообщили, что рухнула трибуна, где в этот момент находились зрители футбольного матча. На место выдвинулся расчет спасательной части.

Известно, что погибла женщина. По предварительным данным, она сопровождала одного из юных спортсменов.

Сначала в МЧС говорили о восьми пострадавших. Позже губернатор области сообщил, что травмы получили четырнадцать человек, среди которых десять детей. Одна женщина и двое несовершеннолетних находятся в тяжелом состоянии.

— Пострадавшим медики оказывают необходимую помощь, — прокомментировал глава региона.

По словам источника «КП-Ростов-на-Дону», предварительно, трибуна упала из-за сильного порыва ветра. Точную причину установят специалисты. В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты.

— После проведения осмотра места происшествия будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела, — прокомментировали в донском управлении следственного комитета.

Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства, по ее результатам буду приняты исчерпывающие меры реагирования.

В 19:10 стало известно, что число пострадавших выросло до 21 человека. Речь о 15 детях и шести взрослых, в их числе и погибшая женщина.

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