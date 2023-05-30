10 детей пострадали при обрушении зрительской трибуны в Ростове-на-Дону

Предварительно, трибуны опрокинулись из-за порыва ветра Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону после опрокидывания зрительской трибуны пострадали 10 детей, ранее сообщалось о 7 ребятах, которыv потребовалась медицинская помощь. Обновленные данные в Telegram опубликовал губернатор Василий Голубев.

- На данный момент точно известно о 15 пострадавших, в том числе о 5 взрослых и 10 детях. К сожалению, одна женщина погибла. Еще одна женщина и двое детей - в крайне тяжелом состоянии, - проинформировал Василий Голубев.

Известно, что медики сейчас оказывают помощь всем пострадавшим.

Напомним, ЧП произошло вечером 30 мая на территории спортивной школы № 5 во время областных соревнований по футболу памяти Владимира Гаврилова. Предварительно, трибуны опрокинулись из-за порыва ветра. Сейчас детали случившегося проясняют сотрудники Следкома и прокуратуры.

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