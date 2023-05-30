В Ростове количество пострадавших после обрушения трибуны увеличилось до 9 человек

Трагедия произошла на Гребном канале во время спортивных соревнований. Фото: пресс-служба МЧС России по РО

В Ростове-на-Дону после обрушения трибуны на Гребном канале 30 мая количество пострадавших увеличилось до 9 человек. Об этом сообщает пресс-служба донского управления МЧС.

- Пострадали 9 человек: двое взрослых (женщина и мужчина) и 7 детей. Женщина была в тяжелом состоянии, она скончалась, - проинформировали в МЧС.

Известно, что трагедия произошла сегодня, 30 мая, на стадионе, где проходили соревнования по футболу среди ребят 2010 года рождения. Играли команды Ростова и Батайска. Всего на трибунах находились около 30 человек.

Напомним, ранее сообщалось о 8 пострадавших. Детей увезли в больницу.

Еще позже губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что количество пострадавших выросло до 15 человек.

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