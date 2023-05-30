«Это была часовая игра, ничто не предвещало...»: почему не отменили матч в Ростове, во время которого на людей обрушилась трибуна

Трибуна перевернулась прямо на зрителей. Фото: Дмитрий Кутепов

30 мая в Ростове на взрослых и детей во время детского футбольного матча на Гребном канале обрушилась трибуна. По последним данным пострадал 21 человек, 15 из которых дети - участники того самого матча. Одна женщина погибла.

С журналистами поговорил и министра спорта Ростовской области Самвел Аракелян. Он рассказал, что упавшая конструкция, под которой во время сильного ливня и ветра спрятались люди, «не предусматривает закрепления по сертификату».

- Эта трибуна не предусматривает закрепления по сертификату, - заявил Самвел Рубенович на камеру. - Сейчас все разберутся. Следствие идет. Вы видели большое количество правоохранителей. Если кто-то виновен в том, что что-то не так сделали, неправильно закрепили или установили трибуну, они обязательно будут привлечены к ответственности. Раньше времени комментировать я не буду.

На вопрос о том, кто принимал решение о проведении матча, министр ответил следующее:

- Я не хочу определять виновных. Это не входит в мою компетенцию. Турнир проходит в соответствии с календарным планом, утвержденным на весь год. Организатор турнира — областная федерация футбола совместно с центром подготовки сборных команд Ростовской области.

Кроме того, судья соревнований, у которого была перевязана рука, рассказал, как все произошло.

- Это был обычный детский турнир. Матч за третье место, буквально часовая игра. Но резко испортилась погода, ничего не предвещало... Из-за погоды матч был остановлен. Спрятались от дождя за трибуну, порывом ветра снесло трибуну, пострадали люди.

Сейчас на месте работают следователи и сотрудники областной прокуратуры. Организована проверка соблюдения требований федерального законодательства.

На месте работают следователи. Фото: СУ СК России по РО.

Соболезнования родным и близким погибших выразил сити-менеджер донской столицы Алексей Логвиненко.

Детей и взрослых, которые находились под трибуной, до сих пор обследуют медики.

- Одна женщина и двое детей - в крайне тяжелом состоянии. Пострадавшим медики оказывают необходимую помощь, - проинформировал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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Сначала погода к футболистам была благосклонна, но через пару часов после начала матчей порывы ветра стали слишком сильными, начался ливень.

Игроки и зрители - среди них тренеры, родители - поспешили спрятаться от потоков воды под трибуну. Кто знал, что конструкция оказалась незакрепленной, и вместо укрытия станет смертельной опасностью. Сильный удар ветра - и она рухнула прямо на людей. (подробности)