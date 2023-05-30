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Общество30 мая 2023 16:53

«Это была часовая игра, ничто не предвещало...»: почему не отменили матч в Ростове, во время которого на людей обрушилась трибуна

Министр спорта Ростовской области прокомментировал обрушение трибуны на Гребном канале, при котором пострадал 21 человек
Татьяна ТИХОНОВА
Трибуна перевернулась прямо на зрителей.

Трибуна перевернулась прямо на зрителей.

Фото: Дмитрий Кутепов

30 мая в Ростове на взрослых и детей во время детского футбольного матча на Гребном канале обрушилась трибуна. По последним данным пострадал 21 человек, 15 из которых дети - участники того самого матча. Одна женщина погибла.

С журналистами поговорил и министра спорта Ростовской области Самвел Аракелян. Он рассказал, что упавшая конструкция, под которой во время сильного ливня и ветра спрятались люди, «не предусматривает закрепления по сертификату».

- Эта трибуна не предусматривает закрепления по сертификату, - заявил Самвел Рубенович на камеру. - Сейчас все разберутся. Следствие идет. Вы видели большое количество правоохранителей. Если кто-то виновен в том, что что-то не так сделали, неправильно закрепили или установили трибуну, они обязательно будут привлечены к ответственности. Раньше времени комментировать я не буду.

На вопрос о том, кто принимал решение о проведении матча, министр ответил следующее:

- Я не хочу определять виновных. Это не входит в мою компетенцию. Турнир проходит в соответствии с календарным планом, утвержденным на весь год. Организатор турнира — областная федерация футбола совместно с центром подготовки сборных команд Ростовской области.

Кроме того, судья соревнований, у которого была перевязана рука, рассказал, как все произошло.

- Это был обычный детский турнир. Матч за третье место, буквально часовая игра. Но резко испортилась погода, ничего не предвещало... Из-за погоды матч был остановлен. Спрятались от дождя за трибуну, порывом ветра снесло трибуну, пострадали люди.

Сейчас на месте работают следователи и сотрудники областной прокуратуры. Организована проверка соблюдения требований федерального законодательства.

На месте работают следователи. Фото: СУ СК России по РО.

На месте работают следователи. Фото: СУ СК России по РО.

Соболезнования родным и близким погибших выразил сити-менеджер донской столицы Алексей Логвиненко.

Детей и взрослых, которые находились под трибуной, до сих пор обследуют медики.

- Одна женщина и двое детей - в крайне тяжелом состоянии. Пострадавшим медики оказывают необходимую помощь, - проинформировал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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Сначала погода к футболистам была благосклонна, но через пару часов после начала матчей порывы ветра стали слишком сильными, начался ливень.

Игроки и зрители - среди них тренеры, родители - поспешили спрятаться от потоков воды под трибуну. Кто знал, что конструкция оказалась незакрепленной, и вместо укрытия станет смертельной опасностью. Сильный удар ветра - и она рухнула прямо на людей. (подробности)

КАРТИНА ДНЯОбрушение трибуны в Ростове