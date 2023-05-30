«Там все было затоплено»: рабочие на Гребном канале, где под рухнувшей трибуной пострадал 21 человек, рассказали о первых минутах после трагедии

Перевернувшаяся трибуна, из-за которой пострадало более 20 человек и погибла женщина. Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростове-на-Дону, несмотря на штормовое предупреждение от МЧС и призыв администрации города быть осторожными, на Гребном канале все же решили провести футбольный турнир среди школьников, который в итоге закончился трагедией…

По предварительным данным, ливень в сочетании с сильнейшим ветром привел к тому, что одна из трибун, под которой в это время находились зрители, перевернулась. Из-за этого пострадали 21 человек - участвовавшие в футбольном матче дети и их родители, которые пришли за них поболеть. Глава региона сообщил об одной погибшей. Корреспондент "КП-Ростов-на-Дону" отправился на место ЧП, чтобы своими глазами увидеть, что там происходит.

Отдельно стоящее футбольное поле находится слева от Гребного канала. Сбоку - ряд трибун. Там их всего четыре. Одна, крайняя, перевернута - та самая, что не выдержала натиска стихии. Она, как и другие, представляет из себя конструкцию из пластиковых сидушек, которые держатся на нескольких металлических трубах.

Вокруг много полицейских и спасателей. Неподалеку - скорая.

- Всех пострадавших уже увезли, - машет рукой сотрудник МЧС. А полицейские наотрез отказывают говорить.

Даже после дождя дороги вокруг футбольного поля оказались непроходимыми. Газоны превратились в болото. Полицейским и сотрудникам экстренных служб пришлось ходить по лужам. Но оцепления нет.

Рабочие на стройплощадке недалеко от футбольного поля ликвидируют последствия стихии. Фото: Дмитрий Кутепов

Обхожу дальше. Смотрю, мужички по колено в воде вытаскивают на насыпь с щебнем повалившиеся сэндвич-панели и забор - тоже последствия стихии. Их ветер и вода раскидали как будто они игрушечные.

- Мы были всего в десятке метров от стадиона, - рассказывает один из работяг. - Но во время сильнейшего дождя мы спрятались в подсобке и не выходили на улицу. Даже когда произошла трагедия, ничего не слышали из-за звука дождя - такой он был сильный. А когда выглянули, то там было все затоплено. Уже суетились родители, начали подъезжать скорые и спасатели.

Когда поняли, что помощь пострадавшим уже не требуется, стали заниматься своей работой.

Известно, что следователи возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека». Она предусматривает максимальное наказание - до шести лет лишения свободы и штраф до полумиллиона рублей.

Ведется расследование ЧП.

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