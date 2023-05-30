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Общество30 мая 2023 17:13

«Там все было затоплено»: рабочие на Гребном канале, где под рухнувшей трибуной пострадал 21 человек, рассказали о первых минутах после трагедии

Что происходило на Гребном канале в те минуты, когда трибуна упала на людей и одна женщина погибла, рассказали рабочие
Дмитрий Кутепов
Перевернувшаяся трибуна, из-за которой пострадало более 20 человек и погибла женщина.

Перевернувшаяся трибуна, из-за которой пострадало более 20 человек и погибла женщина.

Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростове-на-Дону, несмотря на штормовое предупреждение от МЧС и призыв администрации города быть осторожными, на Гребном канале все же решили провести футбольный турнир среди школьников, который в итоге закончился трагедией

По предварительным данным, ливень в сочетании с сильнейшим ветром привел к тому, что одна из трибун, под которой в это время находились зрители, перевернулась. Из-за этого пострадали 21 человек - участвовавшие в футбольном матче дети и их родители, которые пришли за них поболеть. Глава региона сообщил об одной погибшей. Корреспондент "КП-Ростов-на-Дону" отправился на место ЧП, чтобы своими глазами увидеть, что там происходит.

Отдельно стоящее футбольное поле находится слева от Гребного канала. Сбоку - ряд трибун. Там их всего четыре. Одна, крайняя, перевернута - та самая, что не выдержала натиска стихии. Она, как и другие, представляет из себя конструкцию из пластиковых сидушек, которые держатся на нескольких металлических трубах.

Вокруг много полицейских и спасателей. Неподалеку - скорая.

- Всех пострадавших уже увезли, - машет рукой сотрудник МЧС. А полицейские наотрез отказывают говорить.

Даже после дождя дороги вокруг футбольного поля оказались непроходимыми. Газоны превратились в болото. Полицейским и сотрудникам экстренных служб пришлось ходить по лужам. Но оцепления нет.

Рабочие на стройплощадке недалеко от футбольного поля ликвидируют последствия стихии.

Рабочие на стройплощадке недалеко от футбольного поля ликвидируют последствия стихии.

Фото: Дмитрий Кутепов

Обхожу дальше. Смотрю, мужички по колено в воде вытаскивают на насыпь с щебнем повалившиеся сэндвич-панели и забор - тоже последствия стихии. Их ветер и вода раскидали как будто они игрушечные.

- Мы были всего в десятке метров от стадиона, - рассказывает один из работяг. - Но во время сильнейшего дождя мы спрятались в подсобке и не выходили на улицу. Даже когда произошла трагедия, ничего не слышали из-за звука дождя - такой он был сильный. А когда выглянули, то там было все затоплено. Уже суетились родители, начали подъезжать скорые и спасатели.

Когда поняли, что помощь пострадавшим уже не требуется, стали заниматься своей работой.

Известно, что следователи возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека». Она предусматривает максимальное наказание - до шести лет лишения свободы и штраф до полумиллиона рублей.

Ведется расследование ЧП.

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