В Ростове возбудили уголовное дело после обрушения зрительских трибун

В результате происшествия скончалась женщина Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростове-на-Дону правоохранители возбудили уголовное дело после опрокидывания зрительских трибун на территории спортивной школы. Об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области. Трагедия произошла 30 мая на улице Пойменной.

По информации ведомства, из-за сильного порыва ветра трибуна опрокинулась. Одна из зрительниц от полученных травм скончалась на месте. Еще несколько человек, в числе которых были несовершеннолетние, получили различные травмы и были доставлены в больницу.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека».

- В настоящее время следователи работают на месте, выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в ведомстве.

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(Подробности)