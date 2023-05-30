Губернатор приехал в больницу к пострадавшим в Ростове на Гребном канале

Сейчас пострадавшим оказывают необходимую помощь. Фото: телеграм-канал Василия Голубева.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев приехал в 20-ю городскую больницу, куда доставили большую часть пострадавших из-за перевертывания трибуны на Гребном канале во время футбольного матча.

В этой больнице находится 13 школьников, а также двое взрослых. С одним из них он пообщался, узнав о его самочувствии.

По последним данным, всего пострадало 26 человек, 15 из который — дети. При этом одна женщина погибла — ее придавило перевернувшейся конструкцией.

Напомним, что на Гребном канале во время сильного ливня перевернулись трибуны. В это время на них находились зрители. Несмотря на штормовое предупреждение, организаторы не стали отменять состязание.

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