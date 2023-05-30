«Помню, что мы просто летим»: школьник-спортсмен рассказал, как спасся при падении трибуны в Ростове на Гребном канале

Наталья очень испугалась за Глеба, но сын не растерялся. Фото: Анна ШИЛЯЕВА

Шестиклассник из Ростова рассказал, как спасся при падении трибуны в Ростове, при котором пострадали 26 человек, среди которых 15 детей. Одна женщина погибла. Об этом мальчик вместе с мамой рассказал корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону».

По словам Натальи Кошельник, во время футбольного матча между командами Ростова и Батайска в турнире имени Гаврилова начался дождь. Все пошли на трибуны спрятаться от дождя под навесом.

- Тут поднялся ураган, и сначала перевернуло батайскую трибуну, потом нашу. Я стоял на ней. Помню, что мы просто летим. Я успел спрыгнуть, а все упали, многих крышей накрыло, - рассказывает нападающий ростовской команды Глеб. - Очень страшно было.

Напомним, из-за ЧП на Гребном канале в Ростове 30 мая пострадали 26 человек, среди них 15 детей. Одна женщина скончалась. Три человека, в том числе двое несовершеннолетних, находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, трибуна не была закреплена и упала от сильных порывов ветра. Расследованием инцидента занялись следователи. Возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека».

Как ранее рассказал судья матча, это был обычный детский матч за третье место. Ничего не предвещало беды, но потом погода резко изменилась. Во время ливня игра была остановлена. Люди пошли прятаться на трибуны. Здесь, как рассказали другие очевидцы, можно было укрыться под тентом. В этот момент конструкции упали.

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