«Твой ребенок бежит, а другие - лежат там»: мама школьника рассказала о том, как обрушилась трибуна на Гребном канале в Ростове

Возбуждено уголовное дело. Фото: Анна ШИЛЯЕВА

Участники футбольного мачта в Ростове 30 мая на Гребном канале рассказали, как им удалось спастись. Напомним, о трагедии стало известно около 16:25, когда на место вызвали спасателей, скорую и полицию.

По предварительным данным, конструкцию перевернуло из-за шквалистого ветра – в городе в этот день было объявлено штормовое предупреждение. С утра светило солнце, и, видимо, поэтому матч решили не отменять.

По последним данным, известно о 26 пострадавших: 15 из которых - дети. Одна женщина погибла. Губернатор уже посетил в больнице детей и их родителей. А пострадавшие рассказали корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону», что происходило в первые секунды трагедии.

"СНАЧАЛА ДЕТЯМ ДАЖЕ ПОКАЗАЛОСЬ ВЕСЕЛО"

- Был матч между двумя командами детскими 2010-го года «Арсенал Ростов-на-Дону» и «Батайск СШ-2», - рассказала мать ребенка, с которым они вместе уже покидали стены больницы. - Начался сильный дождь, матч прекратили, и дети зашли под навес на эту трибуну.

По словам собеседницы, буквально за пять минут пошел дождь, разыгрался сильнейший ветер.

- И это буквально за пять секунд все случилось, - продолжает собеседница. - Так все крутилось-вертелось и все. Мы стояли на трибуне на последнем ряду, потому что пытались спастись от дождя – он шел со стороны поля, а мы пытались от него спрятаться. Трибуна два раза упала: сначала крыша, а потом она – на бок, и мы оказались под низом.

Все в одно место падали. Моментально. Очень быстро было, никто даже не мог предположить, что так случится. Сначала детям даже показалось весело, что пошел сильный дождь. А потом все перекрутилось. Крики: «Помогите!».

"ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО БЫЛО ЕЕ ПОДНИМАТЬ"

Мать уверяет - детей было по 15 в каждой команде: на одной трибуне ростовские, на другой — из Батайска:

- Я боковым зрением увидела, что сначала их трибуна полетела, но людей я там не видела — она была пустая. А потом уже и наша. И потом батайские дети как-то оказались под нашей крышей.

Хорошо, что много пап было, и то еле-еле подняли. У одного мужчины была сильная травма, он не двигался. Дети кричали, плакали. Это все так быстро было.

Мать вспоминает: было очень тяжело поднять упавшую конструкцию, чтобы спасти детей.

- Мы попытались вытащить двоих детей. Родители сами доставали. Хорошо, что на месте дежурила машина скорой помощи. Быстренько кого-то забрали, увезли. Потом еще «скорые» приехали. Это был стресс, когда ты видишь, как твой ребенок бежит, а другие лежат там.

Женщина говорит, что дети в основном получили переломы и ушибы, у кого-то оказалось разбито лицо. Но медики всем оказывают необходимую помощь.

В больницу к пострадавшим приехал глава Ростовской области Василий Голубев:

- Приехал в 20-ю горбольницу, куда была доставлена основная группа пострадавших детей - всего 13 ребят, здесь же находятся еще двое взрослых. Одного ребенка сейчас оперируют, привлечены специалисты из областной детской клинической больницы.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека». Ведется расследование ЧП.

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