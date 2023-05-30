В Ростове оперируют ребенка, который пострадал при опрокидывании трибун

Пострадавшего на операцию доставили в 20-ю горбольницу
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове-на-Дону оперируют ребенка, который пострадал во время опрокидывания трибун. Об этом на своей странице сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
По словам главы региона, пострадавшего на операцию доставили в 20-ю горбольницу. В это же медучреждение привезли еще 13 ребят с различными травмами и двоих взрослых.
- Всего на данный момент известно о 26 пострадавших, 15 из которых - дети. Одна женщина погибла. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, - заверил Василий Голубев.
Напомним, что трагедия произошла 30 мая на территории спортшколы на улице Пойменной. Из-за сильного порыва ветра трибуна опрокинулась.
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