В Ростове оперируют ребенка, который пострадал при опрокидывании трибун

Пострадавшего на операцию доставили в 20-ю горбольницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону оперируют ребенка, который пострадал во время опрокидывания трибун. Об этом на своей странице сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По словам главы региона, пострадавшего на операцию доставили в 20-ю горбольницу. В это же медучреждение привезли еще 13 ребят с различными травмами и двоих взрослых.

- Всего на данный момент известно о 26 пострадавших, 15 из которых - дети. Одна женщина погибла. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, - заверил Василий Голубев.

Напомним, что трагедия произошла 30 мая на территории спортшколы на улице Пойменной. Из-за сильного порыва ветра трибуна опрокинулась.

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