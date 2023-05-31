Число пострадавших выросло до 36 человек. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростове 30 мая произошло громкое ЧП — упала трибуна во время детского футбольного матча. По последним данным, один человек погиб, число пострадавших увеличилось до 36. «КП-Ростов-на-Дону» собрала все, что известно об обрушении трибуны с людьми на Гребном канале в Ростове на утро 31 мая 2023.

Что произошло

Происшествие случилось вечером 30 мая. В тот день на Гребном канале проходил матч детских команд «Арсенал Ростов-на-Дону» и «Батайск СШ-2». Во время игры погода резко изменилась: пошел ливень, поднялся сильный ветер. В этот момент соревнования приостановили. По словам очевидцев, дети с родителями поднялись на трибуны и спрятались здесь под тентом, некоторые попытались укрыться под дождем.

— Это буквально за пять секунд все случилось. Трибуна два раза упала: сначала крыша, а потом она – на бок, и мы оказались под низом, — рассказала мать ребенка-участника матча.

На месте дежурили медики, которые сразу начали оказывать помощь пострадавшим. Чуть позже прибыло еще несколько машин скорой помощи и спасатели.

Трибуна перевернулась во время ливня. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

Кто пострадал при обрушении

В результате происшествия погибла 45-летняя женщина из Батайска. Как рассказали ее знакомые, младший сын дончанки увлекается футболом. В тот день женщина пришла к ребенку на матч.

По последним данным, травмы получили 36 человек. Три человека, в том числе двое детей, находятся в тяжелом состоянии.

Что известно об обрушении трибуны

Точная причина обрушения трибуны не называется. По словам источника, она могла упасть из-за сильных порывов ветра. Накануне МЧС объявляло в регионе штормовое предупреждение, однако мероприятие не отменили.

При этом один из присутствующих на матче сообщил, что что ничего не предвещало беды. Погода с утра была ясная, все изменилось за минуты.

После происшествия возник вопрос о том, насколько качественно закреплена. Происшествие прокомментировал глава регионального минспорта Самвел Аракелян.

— Эта трибуна не предусматривает закрепления по сертификату, - заявил Самвел Рубенович на камеру. - Следствие идет. Если кто-то виновен в том, что что-то не так сделали, они обязательно будут привлечены к ответственности.

Эксперт спортивной сферы, который не захотел представиться, объяснил, что ключевой вопрос — не качество крепления трибуны.

— Конечно, трибуны в любом случае должны быть закреплены, но дело даже не в этом. У каждой спортивной конструкции есть паспорт, в котором указано, при каких условиях ее можно использовать: скорость ветра и тому подобное. Было объявлено штормовое предупреждение, поэтому стоит ожидать, что этот момент будут проверять.

Что говорят следователи

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека». На место выезжали следователи и криминалисты.

Расследование происшествия взял на контроль глава следственного комитета Александр Бастрыкин.

На месте происшествия работали следователи и криминалисты. ФОТО: СУ СКР по Ростовской области.

— Главой ведомства дано поручение руководителю СУ СК России по Ростовской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении следственного комитета.

- На место незамедлительно выехали зампрокурора области Владимир Ходурский и и.о. прокурора Кировского района Ростова Сергей Михайлов, - рассказали в региональной прокуратуре. - Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства, по ее результатам буду приняты исчерпывающие меры реагирования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Она была чудесной мамой»: что известно о погибшей во время крушения трибун в Ростове женщине

Погибшая при обрушении трибуны в Ростове 45-летняя женщина приехала поддержать сына на футбольном матче. (Подробности)

Как ростовский школьник бросился спасать придавленных трибуной людей в Ростове

Сначала из-за потопа семья Матвея лишилась жилья и даже телефонов, а спустя месяц мальчик мог погибнуть при обрушении трибуны в Ростове. (Подробности)