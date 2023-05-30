Опрокинувшаяся трибуна придавила насмерть женщину, еще 25 человек, среди которых 15 - дети, пострадали. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Обрушение трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону 30 мая 2023 привело к гибели женщины и травмам у 26 человек, в том числе 15 детей. Два человека находятся в реанимации. Когда солнечным утром юные спортсмены собирались на турнир по футболу, никто не мог подумать, что детский футбольный матч обернется трагедией из-за непогоды. Воспроизвели подробно всю хронологию событий сегодняшнего ЧП.

СИНОПТИКИ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ О НЕПОГОДЕ

Еще накануне матча МЧС устроило рассылку по телефонным номерам жителей региона с предупреждением:

- По данным Росгидромета: в течение суток 30 мая местами в Ростовской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-23 м/с.

Перед началом матчей поступило штормовое предупреждение от экстренного ведомства. Но на небе светило солнце, и матчи решили не отменять.

Играли команды ребят 12-13 лет «Арсенал Ростов-на-Дону» и «Батайск СШ-2» во время областных соревнований памяти имени Владимира Гаврилова.

Предварительной причиной опрокидывания трибуны назвали сильный ветер. Фото: Дмитрий Кутепов

- Это был обычный детский турнир. Матч за третье место, буквально часовая игра, - рассказал судья соревнований с перевязанной рукой. - Но резко испортилась погода, ничего не предвещало

- Мы проигрывали со счетом 2:0, уже начался второй тайм, как поднялся сильный ветер и начался ливень, - вспоминает Глеб, который играет за ростовскую команду.

ВЕТЕР ОПРОКИНУЛ ТРИБУНЫ С ЛЮДЬМИ

Дальше все произошло в считанные минуты, вспоминает мама одного из футболистов.

- Матч прекратили, и дети зашли под навес на эту трибуну, - вспоминает женщина. - Потом ливень стал еще сильнее, порывы ветра тоже усилились. Мы были на самых верхних трибунах — пытались спастись от дождя, его ветром несло со стороны поля.

От резкого порыва ветра трибуны за секунды опрокинулись. Очевидцы даже понять не успели что произошло.

- И это буквально за пять секунд все случилось, - продолжает собеседница. - Так все крутилось-вертелось.

ЧП произошло на Гребном канале. Фото: Дмитрий Кутепов

- Поднялся ураган, и сначала перевернуло батайскую трибуну, потом нашу. Я стоял на ней. Помню, что мы просто летим. Я успел спрыгнуть, а все упали, многих крышей накрыло, - рассказывает шестиклассник Глеб. - Очень страшно было.

МАЛЬЧИШКИ БРОСИЛИСЬ ПОМОГАТЬ ВЗРОСЛЫМ

В 16.25 спасателям поступило сообщение о том, что на территорий Гребного канала обрушилась трибуна, в результате чего пострадали восемь человек — семеро детей и женщина. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, на трибунах находились порядка 30 человек. Благо, среди зрителей было немало отцов, и они бросились поднимать тяжелую конструкцию из металла и пластика. Помогать им бросились и мальчишки. Среди них - шестиклассник Матвей, который теперь находится в травмпункте - врачи проверяют, нет ли у него сотрясения мозга.

Кто-то получил серьезные травмы, и не мог двигаться сам, другие ребята сами выползали из-под приподнятой трибуны. Над женщиной, предварительно, мамой одного из футболистов, пришлось вырезать кусок пластика, чтобы вызволить. К сожалению, от полученных травм 45-летняя женщина скончалась — об этом стало известно в 17.03. Жительница Батайска вместе с мужем воспитывала двоих сыновей и очень трепетно относилась к детям - своим и чужим.

В 17.24 число пострадавших увеличилось до девяти — погибшая женщина, пострадавший мужчина и семеро детей.

С каждым часом число пострадавших росло. Фото: Дмитрий Кутепов

По словам очевидцев, к тому моменту, когда на место приехали спасатели, людей уже достали из-под трибуны. Дежурившая во время матча «скорая» отвезла первых пострадавших в медучреждение, а дальше подоспели и другие кареты скорой помощи. Хотя, как отмечают медики, многие родители, никого не дожидаясь, привезли детей в травмпункт сами.

ПРОКУРАТУРА ВЗЯЛА РАССЛЕДОВАНИЕ НА КОНТРОЛЬ

В 18.09 число пострадавших увеличилось до 15, среди которых десять детей.

На месте работали не только спасатели и скорая, но и правоохранительные органы. Донской следком возбудил уголовное дело. Прокуратура региона взяла ход расследования на контроль.

Прибывший на место трагедии министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян прокомментировал ситуацию журналистам.

- Эта трибуна не предусматривает закрепления по сертификату, - заявил Самвел Рубенович на камеру. - Сейчас все разберутся. Следствие идет. Если кто-то виновен, они обязательно будут привлечены к ответственности.

Губернатор навестил пострадавших в больнице № 20. Фото: телеграм-канал Василия Голубева

На вопрос о том, кто принимал решение о проведении матча, министр ответил:

- Я не хочу определять виновных. Это не входит в мою компетенцию. Турнир проходит в соответствии с календарным планом, утвержденным на весь год. Организатор турнира — областная федерация футбола совместно с центром подготовки сборных команд Ростовской области.

ОДНОГО ИЗ РЕБЯТ ОПЕРИРУЮТ

По состоянию на 19.10 в результате опрокидывания трибуны пострадал 21 человек: 15 детей и шестеро взрослых, в том числе погибшая женщина, - сообщает МЧС.

Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко, находящийся в это время с рабочей поездкой в Ереване, выразил соболезнования после трагедии в своем телеграм-канале.

- Заместителю по социальным вопросам дал поручения организовать взаимодействие с семьями пострадавших и оказать всю необходимую помощь. Держу ситуацию на контроле. Приношу искренние слова соболезнования семье в связи с утратой, - написал Алексей Логвиненко.

Вечером в горбольницу № 20, куда госпитализировали большинство пострадавших, приехал губернатор Василий Голубев. В этой больнице находятся 13 школьников и двое взрослых.

За жизнь одного из детей сейчас борются врачи в операционной.

Тем временем МЧС передает штормовое предупреждение на 31 мая и 1 июня. В регионе ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град и усиление ветра до 20-23 метров в секунду. В случае ЧП нужно звонить по номерам 01, 101 и 112.

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