«Она была чудесной мамой»: что известно о погибшей во время крушения трибун в Ростове женщине

В результате происшествия погибла 45-летняя женщина и пострадали 25 человек, среди которых 15 - дети. Фото: Дмитрий Кутепов

История с опрокинувшимися трибунами из-за сильного ветра в Ростове-на-Дону поразила родителей не только в донском регионе — по всей России. В результате происшествия погибла 45-летняя женщина и пострадали 25 человек, среди которых 15 - дети. Подруга погибшей при обрушении рассказала «КП – Ростов-на-Дону», чем жила и занималась 45-летняя Лариса (имя изменено — прим. ред.)

ОНА БЫЛА ЧУДЕСНОЙ МАМОЙ

- Я знаю ее около двух лет. У нее двое сыновей 20 и 14 лет. Младший любит играть в футбол. Матчи как раз были на том самом стадионе, - вспоминает подруга погибшей. - Лариса часто рассказывала про спорт, очень трепетно относилась к детям, и не только к своим.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ЙОГЕ И ВОЛОСАМ

Сотни ростовчанок знали Ларису как опытного инструктора по йоге и профессионального парикмахера. Женщина полностью отдавала себя любимым увлечениям. Многие не пропускали ни одного ее занятия. Она всегда помогала советом и направляла своих учениц.

- Я часто брала с собой сына на занятия. Она его на гвозди ставила. Он тоже расплакался, как узнал, что ее не стало, - поделилась женщина.

«В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ЗВОНИЛА ЕЙ В 13:30»

Соседка погибшей вспоминает, что 30 мая Людмила отправилась на игру к своему младшему сыну.

- Я с ней общалась сегодня. В последний раз созванивались в 13:30, не могу в это поверить, - рассказала соседка.

Напомним, что трагедия произошла днем во вторник, 30 мая, на территории спортшколы на улице Пойменной в Ростове. Из-за сильного порыва ветра снесло трибуну, на которой зрители прятались от дождя. Добавим, что сотрудники МЧС предупреждали жителей региона о надвигающемся шторме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как ростовский школьник бросился спасать придавленных трибуной людей в Ростове

Сначала из-за потопа семья Матвея лишилась жилья и даже телефонов, а спустя месяц мальчик мог погибнуть при обрушении трибуны в Ростове

(Подробности)