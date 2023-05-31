«Дети плакали, многие были в крови»: Мать спасла сына от гибели, накрыв его собой при падении трибуны с футболистами в Ростове

Валентина спасла сына, рискуя собой. Фото: из архива семьи

Ростовчанка Валентина Воробиенко оказалась одной из нескольких десятков человек, которые пострадали во время футбольной игры на Гребном канале в донской столице. Она пришла на детскую игру, чтобы поддержать своего 13-летнего сына Бориса из ростовской команды «Арсенал».

36 РАНЕНЫХ, ОДНА ПОГИБШАЯ

В тот день юные ростовчане встретились на поле с мальчиками из сборной соседнего города Батайска. Во время второго тайма небо затянуло тучами, начался ливень и поднялся ураган. Матч прервали. Дети, родители и тренеры спрятались от непогоды в единственном доступном месте - на трибунах для зрителей.

Но порывы ветра были настолько мощными, что конструкции снесло. По полю полетела и трибуна с командой из Батайска и трибуна с юными ростовчанами. В результате пострадали 36 человек. Одна женщина – мама футболиста из Батайска, погибла на месте случившегося.

Как рассказала корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» Валентина, все происходило очень быстро.

- Все родители с детьми поднялись на самый верх трибуны, чтобы спрятаться под тентом, расстояние от нас до земли было примерно метра три, точно не помню, - продолжает она.

«СЕЙЧАС БУДЕМ ПАДАТЬ»

В какой-то момент женщина почувствовала, что конструкция начала шататься.

Валентина и Боря приходят в себя от пережитого ужаса. Фото: из архива героини публикации

- Я поняла, что сейчас ее снесет. Сын стоял рядом со мной. Я прокричала: «Боря, держись! Мы сейчас будем падать», - вспоминает ростовчанка.

А после крепко обхватила своего сына, прижав к себе.

- Я раньше жила в Мурманске, занималась лыжным спортом, прыжками с трамплина. Поэтому знала, как при падении следует сгруппироваться. Я накрыла сына собой, мы с ним так и упали в обнимку на бок, - продолжает Валентина.

Женщина считает, что ее спортивные навыки и то, что она успела вовремя сгруппироваться и накрыть сына, спасли им жизни.

Конструкция завалилась, когда на ней находились люди. Фото: Дмитрий Кутепов

«РЮКЗАК РАЗРЕЗАЛО ШТЫРЕМ»

- Помог и рюкзак, который был у меня за спиной. Он стал своего рода защитой для спины, потому что его просто разрезало штырем, - вспоминает мать. - Если бы не рюкзак, возможно, я бы получила более серьезные ранения. У меня, как и у Бори, множество гематом, но КТ головы я пока не делала, поэтому сотрясение мозга не могу исключить.

Еще женщина уверена, что беды можно было бы избежать, если бы трибуны надежно закрепили.

- Я уверена, что имела место быть человеческая халатность, - продолжает мама. – Это - мое железное мнение.

Следующие минуты после падения Валентина помнит смутно. Вокруг кричали люди, дети плакали, многие из них были в крови.

Мужчины и те мальчики, которые пострадали меньше других, вытаскивали людей из-под тента, который накрыл десятки человек.

«12 МИНУТ ПО ЗАТОПЛЕННОМУ ГОРОДУ ДО БОЛЬНИЦЫ»

Валентина подняла Борю и потащила его к машине медиков, которые там дежурили.

- К нам подбежал тренер, он нес на руках тяжелого мальчика. Нас начали сажать в скорую. Боря плакал, но я ему говорила: «Крепись, сынок. Посмотри, как сейчас больно твоим друзьям».

А к машине скорой все несли и несли детей. У многих из головы шла кровь. У кого-то она хлестала из резаных ран на ногах и руках.

- В этой машине, которая самая первая повезла детей, были самые тяжелые. Один мальчик из Батайска находился без сознания. Также с нами в реанимобиле ехал Степа, его положили в отделение реанимации.

По словам Валентины, врач оказался настоящим профессионалом.

- Сотрудники бригады - фельдшер скорой помощи Иристон Туганов и водитель Алексей Донской - довезли нас до больницы за 12 минут. Причем, ехали по затопленному городу. Спасибо им огромное!

«ВМЕСТЕ РЕБЯТАМ ПРОЩЕ»

Сегодня, уверяет мама Бори, госпитализированные мальчики немного отошли от шока.

- В 20-ой больнице в одном отделении лежит 11 наших спортсменов. Конечно, вместе ребятам проще. Они общаются друг с другом, поддерживают.

Тем временем следователи возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека», сообщили в региональном управлении следственного комитета.

Расследование уголовного дела находится на строгом контроле областной прокуратуры.

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