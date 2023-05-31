Что сейчас происходит на Гребном канале в Ростове, где после опрокидывания трибуны пострадали 36 человек и погибла женщина

Все три большие трибуны оказались перевернуты. Фото: Дмитрий Кутепов

Что происходит на месте ЧП после трагедии, в которой пострадали 36 человек и погибла женщина. На следующее утро, 31 мая, корреспондент "КП-Ростов-на-Дону" отправился на место происшествия, чтобы попытаться понять: как конструкция, рассчитанная на сто посадочных мест, могла перевернуться?

Каркас состоит из профильных труб размерами 5*2,5 сантиметра. Фото: Дмитрий Кутепов

ТРИБУНЫ ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ

Сейчас на месте трагедии - она произошла на Гребном канале в Ростове - все находится в том же состоянии, как и было в день ЧП: трибуны вверх тормашками. От их удара восьми сантиметровые металлические столбики и сетчатый забор просто вывернуты.

Судя по всему, каждая из трибун, высота которых метра три, до ЧП просто стояли на асфальте и визуально ничем не были прикреплены.

Если обращать внимание на ржавчину, которой уже покрылись части конструкции, то от поставщика они явно прибыли не вчера. Коррозия не пощадила и конструкции трибун: часть краски на них облупилась. А каркас, состоящий из профильных труб размерами всего 5*2,5 сантиметра (я измерил линейкой, - прим. авт.), лично у меня не вызвал особого доверия.

Листы поликарбоната на крыше трибун создавали парусность. Фото: Дмитрий Кутепов

КРЫША МОГЛА СОЗДАТЬ ПАРУСНОСТЬ ПРИ ВЕТРЕ

Крыши трибун сделаны из листов поликарбоната, которые во время сильного ветра могут создавать сильную парусность и стать причиной опрокидывания конструкции.

Примечательно то, что на больших перевернутых трибунах не предусмотрено никакого крепления. При этом маленькие трибуны, которые оказались не перевернуты, имеют заводские отверстия для крепления анкерными болтами. Однако, они просто стоят на асфальте и их удерживает только свой вес.

На маленьких трибунах, которые не перевернулись во время непогоды, предусмотрены места для крепления анкерными бортами. При этом они просто стоят на асфальте, никак не закрепленные. На перевернутых трибунах таких креплений не предусмотрено. Фото: Дмитрий Кутепов

Газон вокруг места трагедии до сих пор больше напоминает болото, а дороги - частично затоплены водой. Но, в целом, обстановка на Гребном канале, если не брать в расчет места трагедии, совсем не напоминает о случившемся.

Немногочисленные посетители в пасмурный день отдыхают: о случившемся они узнали из новостей. А редкие работники оказались немногословными и не захотели общаться, сославшись на то, что они ничего не знают и им надо работать.

Единственное напоминание - перевязанный траурной лентой небольшой букетик гвоздик, который кто-то бережно закрепил на заборе. Видимо, их принесли в память о погибшей45-летней женщины, которая в тот день пришла посмотреть на игру своего младшего сына, выступавшего на футбольном турнире.

К месту гибели женщины несут цветы. Фото: Дмитрий Кутепов

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Крепить или не крепить?

- Трибуны обязательно должны быть закреплены - как вариант, анкерами к бетонной подушке, - ответил на наш вопрос сотрудник ростовского архитектурного агентства, попросивший сохранить анонимность. - Это спортивное сооружение, которое должно отвечать всем требованиям безопасности. Должна быть рассчитана нагрузка, в том числе и ветровая. Скорее всего, трибуны просто привезли, выгрузили, да так и оставили. Не исключаю, что это чья-то ошибка. Пусть исправляют. И отвечают за нее.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, которым предстоит выяснить все детали произошедшего и определить виновных.

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