«Без крепления — на свой страх и риск»: поставщик рассказал, почему в Ростове могла рухнуть трибуна с людьми

Конструкцию массой почти пять тонн перевернуло порывом ветра. Фото: Дмитрий Кутепов

Трагедия, произошедшая во время детского футбольного матча на Гребном канале в Ростове, не укладывается в голове. В результате обрушения трибун погибла 45-летняя женщина, мама одного из юных спортсменов. Глава региона Василий Голубев сообщил о 36 пострадавших, из которых 24 ребенка. По последним данным, три человека, в том числе двое детей, находятся в тяжелом состоянии.

Точную причину трагедии пока не называют. По предварительной информации источника «КП-Ростов-на-Дону», все могло произойти из-за сильных порывов ветра. В регионе в этот день было объявлено штормовое предупреждение. Видимо, организаторы понадеялись, что гроза с ливнем обойдет Ростов стороной: с утра в городе была солнечная погода. Не обошел. За считанные минуты поднялся сильный ветер, начался дождь. Матч остановили, а люди попытались спрятаться под навесом на трибунах, но в какой-то момент конструкция упала вместе с людьми.

До сих пор остается открытым вопрос о том, как ветер, пусть даже штормовой, мог опрокинуть тяжелые трибуны, рассчитанные на сто человек каждая? Его мы и задали специалистам.

Мы связались с поставщиком трибун, аналогичных тем, что опрокинулись на Гребном канале 30 мая. Стационарная сборная трибуна с навесом рассчитана на 100 мест и имеет пять рядов с 20 сидениями в каждом. Конструкция идет не вровень с землей, а поднята на высоту. Как рассказал поставщик, в начале года он распродал такие трибуны, и сейчас они есть только под заказ.

- Срок производства — порядка 20 рабочих дней. Она поставляется в разобранном виде, на месте собирается и крепится к основанию, - обратил внимание поставщик. - Что касается тех событий, о которых слышала вся страна... Там с большой долей вероятности трибуна перевернулась, потому что не была закреплена.

По словам поставщика конструкция с навесом должна быть закреплена на бетонном основании. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

По словам специалиста, в зависимости от комплектации трибуны на 100 человек могут весить от трех до пяти тонн. Собеседник уверяет: такие большие трибуны обязательно требуют закрепления.

- Такие трибуны с навесом крепятся обязательно, - объясняет эксперт. - Без обязательного крепления еще допускается без навеса, и то на свой страх и риск. Но абсолютно точно, что навес во время ветра будет «парусить», поэтому там нужно закреплять основание.

Сама трибуна весит порядка 4850 килограммов — такая один в один стоит на Гребном канале "Дон" в Ростове, где и пострадали 36 человек. К сожалению, одна женщина погибла. Поэтому под такую конструкцию точно нужно было делать бетонное основание и крепить к нему трибуну анкерами. Не обязательно заливать целую площадку — достаточно ленточного фундамента и закрепиться к нему — конструкция на такое рассчитана: испытания проводились, есть сертификаты.

Также продавец рассказал, сколько стоит такая трибуна.

- В начале года мы их продавали по 1 миллиону 351 тысяче рублей. Такую же трибуну ставили на Гребном канале два года назад, но покупали ее не у нас. Потому что тогда был объявлен аукцион, на который было заложено четыре миллиона рублей на несколько трибун, и было снижение на 60 процентов - такое сильное, что могли и сделать непонятно из чего, могли и не закрепить, вот она и опрокинулась, - подытожил собеседник.

Отметим, точную причину произошедшего сейчас устанавливают следователи. Возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека». Ход расследования взяла на контроль областная прокуратура.

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- На место незамедлительно выехали зампрокурора области Владимир Ходурский и и.о. прокурора Кировского района Ростова Сергей Михайлов, - рассказали в региональной прокуратуре. - Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства, по ее результатам буду приняты исчерпывающие меры реагирования.

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