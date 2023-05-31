«Родители — в шоке, дети напуганы»: что сейчас с пострадавшими при обрушении трибуны в Ростове

Пострадавшим во время детского футбольного матча оказывают всю необходимую помощь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону продолжают оказывать помощь детям и взрослым, которые получили травмы во время детского футбольного матча на Гребном канале. Во время игры ростовской команды «Арсенал» и футболистов из Батайска пошел град и поднялся ураган.

- Это было во втором тайме. Мы к тому моменту проигрывали, счет на табло был 2:0 в пользу ребят из Батайска, - рассказал «КП-Ростов-на-Дону» нападающий ростовской команды, шестиклассник Глеб. – Матч решили прервать, и мы все, и дети, и взрослые, пошли на трибуны.

Люди оказались погребены под этими конструкциями. Фото: пресс-служба МЧС по РО

Команда из Батайска – на одну, из Ростова – на другую.

УМЕРЛА НА ГЛАЗАХ У ДЕТЕЙ

Шквал ветра снес вначале одну конструкцию с людьми, следом – другую. Причем, говорят родители, одна из трибун перевернулась дважды.

В результате погибла 45-летняя мама одного из игроков батайской команды. У ее сына сломана ключица. Всего травмы получили 36 человек. По данным источника издания, вчера, около 22 часов, в больницах находились 19 человек. Не исключено, что эта цифра может увеличиться.

"РОДИТЕЛИ — В ШОКЕ, ДЕТИ НАПУГАНЫ"

- Слава Богу, что он жив. Но после осмотра в травмпунке сына оставили в больнице. Очень много ребят сейчас в «двадцатке». С ними сейчас и тренер, и директор спортивной школы. Они поддерживают ребят морально. Это все - что-то с чем-то! В нашем родительском чате пишут, что у одной мамочки сломана спина. Еще говорят, что один из детей – в реанимации. Родители — в шоке, дети напуганы, - говорит Наталья корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону».

Также, по ее словам, среди пострадавших – не только родители и дети.

- Есть и бабушка. Она пришла на игру, чтобы поддержать внука.

Также известно, что тяжелые травмы получил тренер ребят из Батайска. Он находится в больнице. Наставник футболистов из Ростова не госпитализирован, от комментариев отказался.

Трибуны снесло ветром вместе с людьми. Фото: пресс-служба МЧС по РО

По словам родителей, пока что с ними не связывались власти по поводу материальной компенсации. Медицинская помощь оказывается в полном объеме.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека», - сообщили в региональном управлении следственного комитета.

Расследование уголовного дела находится на строгом контроле областной прокуратуры.

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