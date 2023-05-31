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Общество31 мая 2023 8:20

«Родители — в шоке, дети напуганы»: что сейчас с пострадавшими при обрушении трибуны в Ростове

Пострадавшая при обрушении трибуны на Гребном канале в Ростове рассказала, как себя чувствуют люди после ЧП
Анна ШИЛЯЕВА
Пострадавшим во время детского футбольного матча оказывают всю необходимую помощь

Пострадавшим во время детского футбольного матча оказывают всю необходимую помощь

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону продолжают оказывать помощь детям и взрослым, которые получили травмы во время детского футбольного матча на Гребном канале. Во время игры ростовской команды «Арсенал» и футболистов из Батайска пошел град и поднялся ураган.

- Это было во втором тайме. Мы к тому моменту проигрывали, счет на табло был 2:0 в пользу ребят из Батайска, - рассказал «КП-Ростов-на-Дону» нападающий ростовской команды, шестиклассник Глеб. – Матч решили прервать, и мы все, и дети, и взрослые, пошли на трибуны.

Люди оказались погребены под этими конструкциями. Фото: пресс-служба МЧС по РО

Люди оказались погребены под этими конструкциями. Фото: пресс-служба МЧС по РО

Команда из Батайска – на одну, из Ростова – на другую.

УМЕРЛА НА ГЛАЗАХ У ДЕТЕЙ

Шквал ветра снес вначале одну конструкцию с людьми, следом – другую. Причем, говорят родители, одна из трибун перевернулась дважды.

В результате погибла 45-летняя мама одного из игроков батайской команды. У ее сына сломана ключица. Всего травмы получили 36 человек. По данным источника издания, вчера, около 22 часов, в больницах находились 19 человек. Не исключено, что эта цифра может увеличиться.

"РОДИТЕЛИ В ШОКЕ, ДЕТИ НАПУГАНЫ"

- Слава Богу, что он жив. Но после осмотра в травмпунке сына оставили в больнице. Очень много ребят сейчас в «двадцатке». С ними сейчас и тренер, и директор спортивной школы. Они поддерживают ребят морально. Это все - что-то с чем-то! В нашем родительском чате пишут, что у одной мамочки сломана спина. Еще говорят, что один из детей – в реанимации. Родители — в шоке, дети напуганы, - говорит Наталья корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону».

Также, по ее словам, среди пострадавших – не только родители и дети.

- Есть и бабушка. Она пришла на игру, чтобы поддержать внука.

Также известно, что тяжелые травмы получил тренер ребят из Батайска. Он находится в больнице. Наставник футболистов из Ростова не госпитализирован, от комментариев отказался.

Трибуны снесло ветром вместе с людьми. Фото: пресс-служба МЧС по РО

Трибуны снесло ветром вместе с людьми. Фото: пресс-служба МЧС по РО

По словам родителей, пока что с ними не связывались власти по поводу материальной компенсации. Медицинская помощь оказывается в полном объеме.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека», - сообщили в региональном управлении следственного комитета.

Расследование уголовного дела находится на строгом контроле областной прокуратуры.

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