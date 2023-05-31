Глава СК России взял на контроль дело об обрушении трибун в Ростове-на-Дону

Из-за сильного порыва ветра трибуны перевернулись Фото: Дмитрий Кутепов

Глава Следственного комитета РФ взял на контроль дело об обрушении трибун в Ростове. Об этом в ведомстве сообщили 31 мая.

Трагедия в донской столице случилась 30 мая на территории спортшколы на улице Пойменной. Во время футбольного матча из-за сильного порыва ветра опрокинулась трибуна. В результате чего одна женщина скончалась от полученных травм на месте. Еще несколько человек, в том числе дети, получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы. Одному ребенку потребовалась операция.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека».

- Главой ведомства дано поручение руководителю СУ СК России по Ростовской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, - сообщили в ведомстве.

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