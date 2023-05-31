Происшествие случилось на Гребном канале. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростове произошло ЧП на детском футбольном матче на Гребном канале. Во время ливня упали две трибуны, где в тот момент находились юные спортсмены с родителями. По последним данным, один человек скончался, 25 пострадали. «КП-Ростов-на-Дону» рассказывает, что известно об обрушении трибуны с людьми в Ростове на 31 мая 2023.

По словам очевидцев, футбольный матч проходил на Гребном канале после обеда. Когда начался сильный дождь, игру приостановили. По словам очевидцев, одни люди заняли зрительские места и укрылись под тентом, другие — спряталась под трибуной. В этот момент конструкции упали и придавили часть присутствующих. В 16.25 сообщение о происшествии поступило в МЧС.

Список пострадавших при обрушении трибуны в Ростове

В результате происшествия скончался один человек — 45-летняя женщина. По словам источника, это мама одного из футболистов. Вместе с ребенком они приехали на матч из другого города.

Точный список пострадавших не сообщается, но известно, что среди них 15 детей и пять взрослых. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, двое из них — несовершеннолетние. За их жизнь борются врачи горбольницы № 20 и деткой областной клинической больницы.

На место сразу прибыли спасатели и скорая помощь. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

Причины обрушения трибуны с людьми в Ростове на гребном канале

Как рассказал источник «КП-Ростов-на-Дону», трибуны упали из-за сильных порывов ветра. По предварительным данным, конструкции могли быть плохо закреплены.

При этом накануне 30 мая МЧС объявляли в городе штормовое предупреждение. Однако матч решили не отменять. По словам арбитра, судившего игру, ничто сегодня не предвещало беду — это была обычная встреча за третье место. Во время матча погода резко изменилась, и игру пришлось приостановить.

Сейчас точную причину ЧП устанавливают следователи. Возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека».

Видео обрушения

После происшествия спасатели и следователи опубликовали видео с места обрушения трибуны. На кадрах видно, что сильный ветер буквально сшиб две конструкции. Оба сектора опрокинулись вверх тормашками.

Кроме того, оказались запечатлены на видео и другие последствия непогоды. Тротуары и дороги затопило ливнем так, что они стали похожи на реки.

Подробности ЧП выясняют следователи. Фото: СУ СКР по Ростовской области.

Очевидцы об обрушении

По словам матери одного из спортсменов, во время дождя она с ребенком спряталась под навесом на трибуне. Сначала никто не подумал, что ситуация серьезная — дети даже радовались дождю. Женщина говорит, что все случилось быстро. Трибуна упала два раза: сначала на крышу, а потом — на бок.

На месте дежурила скорая помощь, врачи которой сразу стали оказывать помощь. До приезда спасателей люди пытались сами достать тех, кого придавила конструкция.

- Мы попытались вытащить двоих детей. Родители сами доставали. Хорошо, что на месте дежурила машина скорой помощи. Быстренько кого-то забрали, увезли. Потом еще «скорые» приехали. Это был стресс, когда ты видишь, как твой ребенок бежит, а другие лежат там, — говорит женщина.

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