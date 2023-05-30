Число пострадавших при обрушении трибун в Ростове выросло до 26 человек

ЧП произошло днем 30 мая на улице Пойменной
Фото: Дмитрий Кутепов
В Ростове число пострадавших при обрушении трибун увеличилось до 26 человек. Об этом сообщил на своей странице губернатор Ростовской области Василий Голубев.
По словам главы региона, в числе 26 пострадавших 15 детей. В 20-ю горбольницу госпитализировали 13 ребят и двух взрослых.
- Одного ребенка сейчас оперируют, привлечены специалисты из областной детской клинической больницы, - поделился губернатор.
Напомним, что трагедия произошла 30 мая на территории спортшколы на улице Пойменной. Из-за сильного ветра опрокинуло трибуны на стадионе.
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