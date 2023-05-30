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НовостиОбщество30 мая 2023 19:29

Число пострадавших при обрушении трибун в Ростове выросло до 26 человек

ЧП произошло днем 30 мая на улице Пойменной
Лейла МИРИШОВА
ЧП произошло днем 30 мая на улице Пойменной

ЧП произошло днем 30 мая на улице Пойменной

Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростове число пострадавших при обрушении трибун увеличилось до 26 человек. Об этом сообщил на своей странице губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По словам главы региона, в числе 26 пострадавших 15 детей. В 20-ю горбольницу госпитализировали 13 ребят и двух взрослых.

- Одного ребенка сейчас оперируют, привлечены специалисты из областной детской клинической больницы, - поделился губернатор.

Напомним, что трагедия произошла 30 мая на территории спортшколы на улице Пойменной. Из-за сильного ветра опрокинуло трибуны на стадионе.

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(Подробности)