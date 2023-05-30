Число пострадавших при обрушении трибун в Ростове выросло до 26 человек

ЧП произошло днем 30 мая на улице Пойменной Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростове число пострадавших при обрушении трибун увеличилось до 26 человек. Об этом сообщил на своей странице губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По словам главы региона, в числе 26 пострадавших 15 детей. В 20-ю горбольницу госпитализировали 13 ребят и двух взрослых.

- Одного ребенка сейчас оперируют, привлечены специалисты из областной детской клинической больницы, - поделился губернатор.

Напомним, что трагедия произошла 30 мая на территории спортшколы на улице Пойменной. Из-за сильного ветра опрокинуло трибуны на стадионе.

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(Подробности)