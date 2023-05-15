Ливневку, где в Ростове погибла пожилая учительница, могут сделать закрытой

По словам местных жителей, в этом месте погибла женщина. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Вопрос безопасного содержания ливневой канализации, где в апреле погибла пожилая учительница английского языка, обсудили на планерке в администрации Ростова.

— Она (ливневая канализация — авт.) опасность несет открытая. Может надо сделать ее закрытой? Проведите исследование и определитесь. Нужно ее накрывать или не нужно, — обратился к подчиненным Алексей Валентинович.

Также градоначальник поручил до четверга, 18 мая, продумать предложения, как сделать безопасными места перехода граждан через злополучную ливневку.

— Предусмотрите там какие-то поручни, ограждения, чтобы люди могли проходить, — предложил глава города.

В администрации отметили, что сейчас ливневая канализация находится в открытом виде и ее глубина составляет 50 сантиметров. При обычных дождях она выполняет свою функцию нормально. Но при обильных — не справляется.

— Назначьте и проведите независимое исследование, экспертизу, возможно проектирование, посмотрите внимательно еще раз на эту ливневку. Посмотрите места перехода людей, места должны быть безопасные, — отметил Логвиненко.

Также он поручил своему заместителю по ГО и ЧС Алексею Потешкину просмотреть все ливневое хозяйство города, чтобы таких трагедий больше в городе не было.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

75 % ливневок в Ростове-на-Дону считаются бесхозными

Ростове-на-Дону до конца III квартала 2023 года должны разработать схему ливневой канализации. Пока бесхозными считаются 75 % сетей водоотведения, но на их паспортизацию уже выделяются средства (подробности)