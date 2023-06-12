Две смертельные аварии с разницей в четыре часа: в Калмыкии в двух ДТП с фурами погибли девять человек, двое из них дети

Водитель и два пассажира "семерки" скончались на месте, третий пассажир был доставлен в больницу. Фото: МВД по Республике Калмыкия

В Калмыкии за один день с разницей всего в четыре часа произошло сразу два смертельных ДТП. В обоих легковые автомобили столкнулись с грузовиками. Подробности читателям «КП — Ростов-на-Дону» сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Республике Калмыкия.

Водитель и два пассажира "семерки" скончались на месте, третий пассажир был доставлен в больницу. Фото: МВД по Республике Калмыкия

СТОЛКНУЛИСЬ В ПЯТЬ УТРА

- Авария произошла в воскресенье, 11 июня, примерно в пять часов утра, на 41-м километре автодороги «Яшкуль-Комсомольский-Артезиан» в Яшкульском районе, - пояснили в калмыцком главке. - Произошло столкновение легкового автомобиля «Ваз-2107» и грузового DAF.

Легковушка столкнулась с фурой. Фото: МВД по Республике Калмыкия

В результате столкновения от полученных травм на месте скончались водитель и двое пассажиров «семерки», еще один пассажир легкового автомобиля был доставлен в медицинское учреждение.

- На место выехала следственно-оперативная группа полиции, чтобы выяснить все причины и обстоятельства произошедшего, - прокомментировали ситуацию в полиции. - Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивали беспрепятственный проезд транспорта.

Правоохранительные органы проводят проверку. Фото: МВД по Республике Калмыкия

ДЕВЯТЬ СМЕРТЕЙ В РАЗНИЦЕЙ В ЧЕТЫРЕ ЧАСА

Ход проверки по факту смертельного ДТП взяла на контроль местная прокуратура.

- На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Черноземельского района Алдар Санджигоряев, которым организована координация деятельности прибывших оперативных служб, - рассказали в пресс-службе прокуратуры по Республике Калмыкия. - Организовано также проведение проверки, направленной на выявление причин и условий совершения ДТП. По ее результатам при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

На место выехала следственно-оперативная группа полиции. Фото: МВД по Республике Калмыкия

Напомним, буквально через четыре часа в Калмыкии произошла еще одна смертельная авария, уже в Черноземельском районе. Около 9.25 на трассе «Астрахань-Элиста-Ставрополь» в районе села Хулхута легковушка «Лада Ларгус» столкнулась с грузовиком марки «Вольво». После сильного удара легковой автомобиль сгорел. Погибли все, кто находился в «Ладе» - это шесть человек: четверо взрослых и двое детей. Сейчас правоохранительные органы устанавливают личности погибших - на месте аварии опознать их было невозможно, машина превратилась в груду искореженного сгоревшего металла.

Спустя четыре часа в Калмыкии в аварии погибли шесть человек, в том числе двое детей. Фото: МВД по Республике Калмыкия

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