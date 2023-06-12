Родные до последнего надеялись, что расстанутся: В Ростовской области осудили мужчину, до смерти забившего женщину ремнем

Мужчина не стал скрывать от правоохранителей то, что произошло между ними. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пугающее своей жестокостью и циничностью преступление произошло в Ростовской области. Женщина погибла от руки своего же возлюбленного, который до смерти избил ее ремнем. Подробности криминальной истории рассказали в Зимовниковском районном суде.

ВСЕ НАДЕЯЛИСЬ, ЧТО НЕ ПАРА

Леонид и Валерия (все имена изменены — прим. ред.) жили вместе примерно три года. У них уже были свои дети от первых браков, но жили они вдвоем — у нее сын уже вырос, у него — дочку на воспитание забрала бабушка.

Что-то в жизни мужчины и женщины пошло не так, что теперь они на работу устраиваться не спешили и все чаще прикладывались к бутылке. Как рассказывают знакомые сожителей, Леонид, когда выпьет, был вспыльчив, во всем винил Валерию, говорят, поколачивал. Женщина, наоборот, была тихой даже под градусом, зато могла пропасть с радаров дня на два.

Позже на суде сын Валерии расскажет: догадывался о том, что Леонид поднимает на мать руку — видел на ней следы синяков. Знал о его агрессии и ничего хорошего сказать не мог.

В свою очередь мать Леонида говорила, что жизнь сына испортилась с тех пор, как они сошлись с Валерией. Ей пришлось забрать к себе внучку — в компании сожительницы Леонид, со слова матери, стал больше пить.

Родные и мужчины, и женщины надеялись, что они скоро разойдутся. Вместе много пили. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Родные с обеих сторон надеялись, не пара они друг другу — разойдутся, может, пить будут меньше. Но просто так порвать не удалось. Восьмого августа прошлого года, выпив, сожители крепко повздорили. Леонид в тот вечер успел выпить полбутылки водки и как с цепи сорвался. Валерии не было дома два дня, она пришла под вечер и принесла с собой еще бутылку. После еще двух стаканов начался скандал, и мужчина избил женщину.

БИЛ РЕМНЕМ ТАК, ЧТО БЛЯШКА ОТЛЕТЕЛА

Позже Леонид сам вспоминал на предварительном следствии, что он бил ее по голове деревянной палкой с гвоздем на конце, что она даже переломилась надвое. Затем толкнул женщину, и она ударилась об стол и упала на табуретку, а потом рухнула на пол. По словам мужчины, сожительница была сильно пьяна и еле стояла на ногах. Тогда он ударил ее ремнем так, что бляшка отлетела, и сказал ложиться спать. После Леонид бил Валерию кулаком, ногами, пока не надоело. После, рассказывает, что женщина улеглась спать там же - в прямо в зале на полу. Он тоже решил отправиться спать, а в час ночи проснулся сказать сожительнице перелечь на кровать, и понимает, что она не шевелится, как бы ни толкал.

Мужчина позвонил сначала своей маме и сказал, что его любимая женщина «Просто умерла», а потом набрал местный ФАП и сообщил то же самое. Медсестра-заведующая позвонила дружиннику казачьей дружины и попросила пойти на подозрительный вызов вместе с ней. Леонид ждал их на скамейке перед домом в одних шортах и шаткой походкой сопроводил в дом. На все расспросы только несвязно отвечал: «Ну вот» - еще не протрезвел на тот момент. Убедившись, что Валерия мертва, медсестра вызвала полицию...

Жителя Ростовской области отправили на шесть лет в колонию строгого режима. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще в ходе предварительного следствия Леонид во всем признался, а на суде не стал давать показания — решил, что достаточно было и того, что он рассказал полиции и следователям сразу.

- Суд признал мужчину виновным по уголовной статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима, - прокомментировали в Зимовниковском районном суде.

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