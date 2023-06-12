Ростовский астроном объяснил, почему дончане не увидят пролетающие 12 и 15 июня над Землей астероиды

Здание ростовской обсерватории только на первый взгляд кажется маленьким. Фото: Николай Демин

В непосредственной близости от Земли 12 и 15 июня пролетят сразу два астероида. Что это за небесные тела, какова их величина и представляют ли они опасность для нас, рассказал заведующий Астрономической обсерваторией Парка имени Максима Горького Николай Демин.

РАЗМЕР – МЕНЬШЕ КИЛОМЕТРА

По словам ростовского ученого, небесные гости, которые пролетят относительно недалеко от Земли - это астероиды (488453) 1994 XD и 2020 DB5.

- Их размер, по оценкам Института прикладной математики РАН, составляет от 400 до 800 метров, - уточняет астроном. - Сначала, 12 июня, вблизи Земли пролетит открытый еще в 1994 году астероид 1994 XD. Наименьшее расстояние до него составит около 3,2 миллиона километров, что примерно в восемь раз больше, чем расстояние до Луны. Спустя несколько дней (15 июня) с Землей сблизится астероид 2020 DB5. Он пролетит несколько дальше предыдущего "гостя" - на удалении порядка 4 миллионов километров.

ПОЧЕМУ БУДЕТ СЛОЖНО УВИДЕТЬ

К сожалению, пронаблюдать за пролетающими астероидами даже с помощью любительских телескопов умеренных размеров не получится - даже при наибольшем сближении блеск этих объектов не превысит 14 звездной величины.

- Пронаблюдать подобные объекты можно только вдали от городской засветки в телескопы с диаметром объектива не менее 250-300 миллиметров, - обнадеживает ростовский астроном..

По словам специалиста, оба объекта не представляют никакой опасности для Земли во время своего ближайшего пролета, но отнесены к категории потенциально опасных, поскольку регулярно пересекают орбиту Земли и близко сближаются с нашей планетой.

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