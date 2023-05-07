За звездами ездит в станицы: что можно увидеть в небе над Ростовом и окрестностями, рассказал астроном

Что можно увидеть в небе над Ростовом и окрестностями, рассказал астроном. Фото: Николай Демин.

В ростовских новостных лентах то и дело мелькают сообщения о метеорных потоках, о кометах и упавших на Землю метеоритах. Наблюдать за такими небесными объектами в большие профессиональные телескопы - работа астронома.

Заведующий астрономической обсерваторией Парка имени Максима Горького в Ростове Николай Демин рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов-на-Дону», что можно увидеть в телескоп в городской обсерватории, как открывают новые звезды и куда он ездит в мини-экспедиции, чтобы запечатлеть знаковые астрономические явления.

НАНОТЕХНОЛОГИИ И ЗВЕЗДЫ

На астронома Николай нигде не учился, тяга к профессии у него возникла до учебы на физфаке. Близкие молодого человека, только что окончившего школу, отговаривали его связывать свою жизнь с астрономией, поэтому Николай пошел учиться на отделение нанотехнологий. В то время это направление казалось более престижным и высокооплачиваемым.

– Физика и астрономия – достаточно близкие понятия, – поясняет астроном. – Физика дает инструментарий для исследования объектов самых разных масштабов. С помощью законов физики мы можем исследовать микромир, а можем – космос. Особых ограничений нет. Вопрос только в том, к каким физическим объектам мы применяем эти законы и методы исследования. Таким образом, между астрономией и физикой не так много различий.

Как астрономы открывают новые звезды и кому это нужно в Ростове. Фото: Николай Демин.

Когда выпускник писал дипломную работу, то нашел себе подработку на лето в обсерватории парка Горького, так и работает здесь уже шестой год.

ПОД РУКОЙ ДВА ТЕЛЕСКОПА

Здание ростовской обсерватории только на первый взгляд кажется маленьким. Внутри - три зала. В «Демонстрационном» можно посмотреть фильмы про космос и вселенную. В «Звездном» - на куполе планетария можно увидеть звездное небо, найти различные созвездия. В «Космическом» - проводятся мероприятия, связанные именно с космонавтикой.

Наблюдения за звездами же происходят в отдельном современном куполе, расположенном неподалеку от исторического здания обсерватории.

Сам Николай успешно управляется с двумя местными телескопами. Один из них, 150-миллиметровый, предназначен для вечерних наблюдений Луны, планет, галактик, шаровых и рассеянных звездных скоплений.

- Мы выбираем такие объекты, на которые влияние городской засветки минимально, - поясняет ученый. – Наша обсерватория расположена в центре города, и мы вынуждены учитывать этот момент при планировании наблюдений. Поэтому совсем тусклые объекты мы в этот телескоп увидеть не можем.

Второй телескоп в обсерватории – солнечный, для дневных наблюдений. Называется он Coronado и предназначен для того, чтобы наблюдать хромосферу Солнца. Он в 100 тысяч раз уменьшает яркость Солнца и выделяет определенные образования в хромосфере Солнца – протуберанцы. Поэтому-то в любой ясный день у астронома есть возможность пронаблюдать солнечную активность.

ЗА ЗВЕЗДАМИ - В СТАНИЦЫ

Наблюдать крупные метеорные потоки Николай вместе с коллегами ездит на машине за город. Чем дальше от Ростова, тем лучше. Из любимых и удобных мет для созерцания Млечного Пути – станицы Кировская, Мечетинская и Кагальницкая. Есть и еще более темные и благоприятные для наблюдения места – они расположены в Веселовском районе области.

- У меня достаточно много собственного оборудования для наблюдения, - признается собеседник. – Но за транспортировку к месту отвечают мои коллеги. Зимой, когда холодно, мы обычно выезжаем в поле на одну ночь. Летом – на две-три ночи. Все люди работают, и не у всех всегда получается выезжать.

К примеру, в августе астрономы собираются компанией в двадцать человек, а в феврале выезжают зачастую лишь вдвоем.

КАК СВЯЗАНЫ АСТРОНОМИЯ, АСТРОЛОГИЯ И КОСМОНАВТИКА

Обыватели зачастую путают такие науки как астрономия, астрология и космонавтика. Николай подчеркивает, что астрономия – это наука, изучающая космос и физические тела, их эволюцию. А астрология – ближе к эзотерике и народным верованиям.

- Исторически так ложилось, что люди всегда хотели знать, что будет, - поясняет ученый. – Поэтому они хотели связать будущее с тем, что они видели на небе. Эти связи современной наукой опровергнуты, поскольку под собой ничего не имеют. Но многие люди продолжают воспринимать астрологию как науку.

С космонавтикой астрономия связана как объект исследования с инструментом. С ее помощью можно исследовать космос. При этом космонавтика бывает разная.

На данном этапе пилотируемая космонавтика к астрономии никакого отношения не имеет. Космические станции, по большому счету, предназначены для исследования длительного воздействия космической среды на организм человека, а также решения прикладных задач. Например, исследования поведения растений в невесомости…

Существует также беспилотная космонавтика, связанная с запуском межпланетных автоматических станций и космических телескопов, таких как телескоп «Хаббл» или телескоп «Уэбб». Поскольку над поверхностью Земли находится большой слой атмосферы, в обычный телескоп ученые не всегда могут разглядеть интересующие их небесные тела. А благодаря космонавтике можно запустить в космос телескоп, который уже не будет подвержен негативному влиянию атмосферы и покажет далекие объекты гораздо детальнее.

КАК СЕГОДНЯ ПРОИСХОДЯТ ОТКРЫТИЯ

У ростовского астронома на сегодня есть пара зарегистрированных открытий. Но сделаны они были не в процессе непрерывного наблюдения небесных тел в телескоп, а в результате тщательного изучения готового наблюдательного материала.

Здание ростовской обсерватории только на первый взгляд кажется маленьким. Фото: Николай Демин

- Существуют автоматизированные телескопы, которые в автоматическом режиме получают информацию, - уточняет ученый. – И всю эту информацию просто некому отслеживать. Ну, нет на Земле столько астрономов, чтобы всю эту информацию обработать. И ее просто публикуют в Интернете.

Как раз в таком «сыром» материале любопытным астрономам, у которых есть свободное время, и можно что-то найти интересного. Этот процесс будет сопряжен с большим объемом монотонной работы. При этом маловероятно, что это будет нечто грандиозное. Однако все же шанс сделать открытие существует.

Вот только поставить научные открытия на коммерческие рельсы, считает Николай Демин, сегодня представляется весьма сомнительным – большинство коммерчески успешных открытий в этой области уже сделано: спутниковые системы, системы навигации, системы связи... А запатентовать новые в сфере астрономии довольно сложно.

Даже если человечество вычислит, что какой-то астероид будет содержать золото или уран, то на практике добыть эти полезные ископаемые будет невозможно. Поэтому современным исследователям останется лишь оперировать теоретическими сведениями, но как использовать их на практике, пока сказать сложно.

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