Астроном из Ростова объяснил, как северное сияние добралось до области

Удивительное природное явление смогли посмотреть жители Ростовской области Фото: Александр ГЛУЗ

Ростовский астроном рассказал, как северное сияние добралось до донского региона. Жители смогли стать свидетелями удивительного природного явления в ночь с 21 на 22 апреля. Заведующий учебной лабораторией кафедры физики Физического факультета ЮФУ Михаил Невский отметил, что причиной необычного явления стала сильная магнитная буря.

По словам специалиста, магнитная буря возникла из-за сильной вспышки на Солнце. Так, происходит выброс заряженных частиц, которым нужно около 36 часов, чтобы добраться до Земли.

- Магнитное поле нашей планеты захватывает это облако солнечной плазмы и отклоняет к полюсам, где и появляется Северное сияние. В зависимости от интенсивности потоков, область видимости этого небесного явления распространяется до более южных широт, например до Петербурга. Если дошло до Ростовской области, значит выброс на Солнце был очень мощный, – рассказал специалист.

Однако, вспышки такой силы происходят достаточно редко. Последний раз такое явление жители Ростовской области видели около 65 лет назад. Это было в сентябре 1957 года. Ученый заверил, что с магнитным полем Земли все в порядке, и его сила не колеблется в видимых пределах. За долгое время наблюдения за Солнцем, астрономы выявили, что каждые 11 или 12 лет наблюдается пик активности и образование черных пятен на Солнце.

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(Подробности)