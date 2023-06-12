Погода в Ростове на 13-16 июня: дожди и переменная облачность

Всю неделю будет облачно и дождливо Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове дожди закончатся только к концу рабочей недели. О погоде с 13 по 16 июня сообщили в Росгидрометцентре.

Во вторник, 13 июня осадки прогнозируют во второй половине дня. Столбик термометра покажет +26 градусов днем, а к ночи опустится до +17. Порывы ветра достигнут восьми метров в секунду.

В среду, 14 июня, потеплеет на пару градусов, до +27. Дождя не будет, но небо снова затянут тучи. Скорость ветра в этот день достигнет пяти метров в секунду.

В четверг, 15 июня, с утра пройдет небольшой дождь. Столбики термометров составят +25 градусов. Однако позже выглянет солнце, а температура воздуха останется прежней. К вечеру в городе станет прохладнее до +20. Порывы ветра в этот день достигнут семи метров в секунду.

Завершится неделя облачным днем, с прояснениями. На улице будет так же +27 - днем и около +17 - ночью. Также ожидаются небольшие порывы ветра до пяти метров в секунду.

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(Подробности)