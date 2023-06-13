В Ростовскую область вернулись дожди. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области на смену солнечной погоде снова пришли затяжные дожди. 12 июня в МЧС снова объявили штормовое предупреждение — синоптики прогнозируют ливни и сильный ветер.

Рассказываем, какой будет погода в ближайшие дни и сколько продлятся осадки.

Как сообщает ростовский гидрометцентр, 13 июня ожидаются сильные дожди, ливни. Возможны град и гроза. Средняя скорость ветра будет составлять 6 — 11 метров в секунду. При этом временами порывы могут усиливаться до 20 — 23 метров в секунду. Ночью температура может достигать +12 — +17 градусов, по северу и западу — до +7. Днем на термометре будет +18 — +23 градуса, по югу — до +29. Жителей южных районов и Приазовья предупредили о высокой пожароопасности.

14 июня пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах — сильные осадки, местами — с грозой. Скорость ветра — 6 — 11 метров в секунду. При грозе порывы могут доходить до 15 — 19 метров в секунду. Ночью столбик термометра остановится на +14 — +19 градусах, днем поднимется до +21 — +26 градусов. На юге области возможна жара до +30.

Дождь с грозой прогнозируется и 15 июня. В отдельных районах ночью и утром выпадет ливень. Средняя скорость ветра не изменится, по-прежнему возможно усиление порывов при грозе — до 16 метров в секунду. Температура ночью — +14 — +19 градусов, ночью — +22 — +27 градусов.

Гидрометцентр пока не публикует прогноз на последующие дни. По данным портала Meteoinfo, 16 июня осадки сохранятся, а в субботу — усилятся. Температура в эти будет оставаться на уровне +25 — +26 градусов. В воскресенье, 18 июня, также не обойдется без небольших осадков. При этом произойдет потепление — до +31.

Солнечная погода без осадков может вернуться в Ростовскую область только в начале следующей недели. В понедельник, 19 июня, дождя не будет. На термометре будет около +32 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области продлили штормовое предупреждение

Порывы ветра в регионе достигнут 23 метров в секунду. (Подробности)