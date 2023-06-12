В некоторых районах Ростовской области ожидаются сильные дожди, гроза и град. Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростовской области продлили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

По прогнозам синоптиков, ночью и днем 13 июня в некоторых районах Ростовской области ожидаются сильные дожди, гроза и град. Скорость ветра в эти дни достигнет 23 метров в секунду.

Отметим, что жителям во время непогоды стоит соблюдать меры безопасности. Автомобилистам лучше отказаться от дальних поездок.

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(Подробности)