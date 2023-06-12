Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 июня 2023 11:30

В Ростовской области продлили штормовое предупреждение

Порывы ветра в регионе достигнут 23 метров в секунду
Лейла МИРИШОВА
В некоторых районах Ростовской области ожидаются сильные дожди, гроза и град.

В некоторых районах Ростовской области ожидаются сильные дожди, гроза и град.

Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростовской области продлили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

По прогнозам синоптиков, ночью и днем 13 июня в некоторых районах Ростовской области ожидаются сильные дожди, гроза и град. Скорость ветра в эти дни достигнет 23 метров в секунду.

Отметим, что жителям во время непогоды стоит соблюдать меры безопасности. Автомобилистам лучше отказаться от дальних поездок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону в День России будет пасмурно

К вечеру ожидается небольшой дождь

(Подробности)