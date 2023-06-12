В Ростове-на-Дону в День России будет пасмурно

Дождливая погода продлится всю рабочую неделю Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону в День России синоптики прогнозируют пасмурную погоду. Об этом сообщили на сайте «Гисметео».

В понедельник, 12 июня, в городе целый день небо будет затянуто тучами. Днем воздух прогреется до +20…+22 градусов. Вечером ожидается небольшой дождь, а столбики термометров опустятся до +18. Скорость ветра в этот день достигнет восьми метров в секунду.

Отметим, что дождливая погода продлится всю рабочую неделю.

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(Подробности)