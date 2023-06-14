Привязали гири к ногам и бросили в реку: в Ростовской области осудили фигуранта дела об убийстве 25-летней давности

Осужден один из последних фигурантов дела. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области вынесли приговор последнему фигуранта дела о жестоком убийстве двух человек из-за дорогой иномарки. Расследование началось еще 25 лет назад, однако один из подозреваемых все это время скрывался за границей

Как установили в суде, преступление произошло в августе 1997 года в поселке Чертково. Трое сообщников напали на двух мужчин, передвигавшихся на Audi-80. Злоумышленники решили расправиться с владельцами и забрать дорогое авто. Сначала они избивали людей руками и ногами, потом в ход пошла арматура. Когда пострадавшие уже не могли сопротивляться, их связали и погрузили в багажник машины.

Двое нападавших увезли потерпевших на пустырь, к речке Калитва. Здесь преступники привязали людям к ногам гири и сбросили в воду. Их третий подельник в это время заметал следы жестокой расправы.

Какое-то время всем троим удавалось скрываться. Сначала нашли тех, кто утопил людей в Калитве. Одного правоохранители поймали в 1999 году, второго — только в 2012 году. Обоих приговорили к длительным срокам.

В отношении третьего фигуранта, уничтожавшего улики преступления, также завели уголовное дело. Его обвинили в пособничестве в совершении убийства двух лиц с особой жестокостью. Однако почти четверть века мужчине удавалось скрываться.

В августе 2022 года подозреваемого нашли. Оказалось, что все эти годы он жил в Республике Казахстан. Как только личность мужчины установили, его экстрадировали в Россию. Расследование громкого преступления снова возобновили. На днях суд поставил в этом деле точку — беглеца признали виновным.

— Ему назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — рассказали в Чертковском районном суде.

В ведомстве отметили, что срок давности к подсудимому не применялся.

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