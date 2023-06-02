Переплывал речку и спал на лежаке: как подозреваемый в расстреле тестя, тещи и свояка прятался две недели от полиции

Следователи осматривают лесополосу, в которой жил мужчина Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области полицейские задержали подозреваемого в двойном убийстве, которое произошло в одном из хуторов Каменского района. По версии следствия, мужчина убил и ранил родственников гражданской жены. Его разыскивали почти две недели после совершенного преступления.

В середине мая Николай (все имена изменены – прим. ред.) устроил скандал с гражданской женой Татьяной. У них полтора года назад родился сын, но, несмотря на это, под одной крышей мужчина и женщина не жили.

Николай то появлялся у Татьяны, то снова пропадал. В очередной раз, когда Николай появился у женщины дома и устроил ссору. На защиту молодой мамы встали ее родственники. Тогда мужчина начал в них стрелять. От полученных травм скончался отец Татьяны и брат ее старшей жены. Ранения получила и мачеха.

Николай же убежал и известий о нем не было две недели. И это несмотря на то, что его искали лучшие оперативники района и области.

"ЗНАЕТ ЛЕС КАК СВОИ ПЯТЬ ПАЛЬЦЕВ"

При этом, говорит старшая сестра Николая, у ее дома круглосуточно дежурил наряд.

- Меня подозревали в том, что Колька ко мне есть приходил. А я его после тех убийств и не видела. Меня на полиграф возили полицейские, все не верили мне.

Оказалось, такой долгий розыск вполне объясним. Мужчина скрывался в лесу.

- У нас тут такие чащи. А брат знает лес как свои пять пальцев, - продолжает родственница задержанного.

Как оказалось, мужчина сделал из веток лежанку, которая служила ему кроватью. Спал он под открытым небом.

В особо холодные дни перебирался в одну из заброшек. Еду добывал в соседнем хуторе. Для этого ему нужно было переплывать реку.

- Возможно, кто-то кормил его из местных, но не исключено, что продукты задержанный просто крал, - рассказал источник издания в правоохранительных органах региона.

Известно, что всю ночь после задержания Николая опрашивали оперативники. На следующий день его повезли на место преступления и в лес, где он жил.

- Эти следственные действия необходимы для того, чтобы восстановить картину преступления, - добавил источник.

В пресс-службе МВД РФ добавили, что 32-летнего ранее судимого мужчину задержали в лесополосе на расстоянии около 20 километров от места преступления.

- По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство двух или более лиц», «Покушение на убийство двух или более лиц» и «Незаконные приобретения, передача, сбыт, изъятие, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов», - сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК России по Ростовской области.

Расследование уголовного дела находится на контроле у региональной прокуратуры.

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