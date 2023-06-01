Появились кадры допроса подозреваемого в расстреле тещи, тестя и свояка в Ростовской области

Мужчину на допрос вели двое силовиков. Фото: СУ СКР по Ростовской области

Появилось видео допроса подозреваемого в расстреле тещи, тестя и свояка в Ростовской области. Кадры опубликовали в СУ СКР по Ростовской области 1 июня. Мужчину на допрос вели двое силовиков.

По информации ведомства, 32-летний ранее судимый мужчина наведался к бывшей супруге, чтобы забрать полуторогодовалого сына. Женщина наотрез отказалась отдавать ребенка. Мужчине это не понравилось, и между бывшими супругами завязалась ссора. На защиту женщины вышли тесть, теща и свояк. В какой-то момент разъяренный мужчина достал пистолет и выстрелил в родственников экс-супруги. Мужчины скончались на месте, а тещу доставили в больницу. Сам рецидивист скрылся с места преступления.

Спустя две недели правоохранители задержали мужчину в лесополосе. В отношении него возбудили уголовные дела по статьям «Убийство» и «Незаконное хранение оружия».

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(Подробности)