В Ростовской области в лесу поймали мужчину, расстрелявшего родственников гражданской жены

Оперативники поймали подозреваемого в двойном убийстве под Каменском
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области полицейские задержали подозреваемого в двойном убийстве, которое произошло в одном из хуторов Каменского района. По версии следствия, он убил и ранил родственников гражданской жены. Его разыскивали почти две недели после преступления.
НА ЗАЩИТУ МОЛОДОЙ МАМЫ ВСТАЛИ РОДСТВЕННИКИ
По данным источника, в середине мая Николай (все имена изменены – прим. ред.) устроил скандал с гражданской женой Татьяной. У них полтора года назад родился сын, но, несмотря на это, под одной крышей мужчина и женщина не жили.
Николай то появлялся у Татьяны, то снова пропадал. С ребенком женщина справлялась сама, тем более помощь всегда была под рукой. Рядом жили ее отец, 51-летний Михаил, приемная мать Светлана и сестра с мужем.
В очередной раз, когда Николай появился у Татьяны дома и устроил ссору, на защиту молодой мамы встали ее родственники. Тогда мужчина начал в них стрелять. От полученных травм скончался отец Татьяны и брат ее старшей жены. Ранения получила и мачеха.
БЫЛ ОБЪЯВЛЕН В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РОЗЫСК
После преступления Николай подался в бега - его объявили в федеральный розыск. Местные говорили, что, скорее всего, он прячется в лесу.
- Колька знает эти места как свои пять пальцев, - твердили хуторяне.
И они оказались правы.
Как рассказали в пресс-службе МВД РФ, 32-летнего ранее судимого мужчину задержали в лесополосе на расстоянии около 20 километров от места преступления.
- По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство двух или более лиц», «Покушение на убийство двух или более лиц» и «Незаконные приобретения, передача, сбыт, изъятие, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов», - сообщили в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.
Расследование уголовного дела находится на контроле у региональной прокуратуры.
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