В Ростовской области в лесу поймали мужчину, расстрелявшего родственников гражданской жены

Оперативники поймали подозреваемого в двойном убийстве под Каменском Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области полицейские задержали подозреваемого в двойном убийстве, которое произошло в одном из хуторов Каменского района. По версии следствия, он убил и ранил родственников гражданской жены. Его разыскивали почти две недели после преступления.

НА ЗАЩИТУ МОЛОДОЙ МАМЫ ВСТАЛИ РОДСТВЕННИКИ

По данным источника, в середине мая Николай (все имена изменены – прим. ред.) устроил скандал с гражданской женой Татьяной. У них полтора года назад родился сын, но, несмотря на это, под одной крышей мужчина и женщина не жили.

Николай то появлялся у Татьяны, то снова пропадал. С ребенком женщина справлялась сама, тем более помощь всегда была под рукой. Рядом жили ее отец, 51-летний Михаил, приемная мать Светлана и сестра с мужем.

В очередной раз, когда Николай появился у Татьяны дома и устроил ссору, на защиту молодой мамы встали ее родственники. Тогда мужчина начал в них стрелять. От полученных травм скончался отец Татьяны и брат ее старшей жены. Ранения получила и мачеха.

БЫЛ ОБЪЯВЛЕН В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РОЗЫСК

После преступления Николай подался в бега - его объявили в федеральный розыск. Местные говорили, что, скорее всего, он прячется в лесу.

- Колька знает эти места как свои пять пальцев, - твердили хуторяне.

И они оказались правы.

Как рассказали в пресс-службе МВД РФ, 32-летнего ранее судимого мужчину задержали в лесополосе на расстоянии около 20 километров от места преступления.

- По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство двух или более лиц», «Покушение на убийство двух или более лиц» и «Незаконные приобретения, передача, сбыт, изъятие, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов», - сообщили в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

Расследование уголовного дела находится на контроле у региональной прокуратуры.

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