Загорелся шестой энергоблок ГРЭС. Фото: источник "КП-Ростов-на-Дону".
Власти озвучили причину пожара на Новочеркасской ГРЭС. Кровля шестого энергоблока загорелась около 13.40 14 июня.
Как пояснили в администрации Новочеркасска, возгорание произошло во время ремонта. Чем именно занимались рабочие, в администрации не пояснили.
Позже губернатор Ростовской области уточнил, что на станции проводились технологические работы. По его словам, специалисты считают возможной причиной произошедшее в этот момент возгорание газа.
- В причинах пожара будут разбираться специалисты, - прокомментировал Василий Голубев.
При этом ранее в сети появились сообщения о том, что на станции якобы произошел взрыв. Однако глава региона опроверг эту информацию.
Напомним, на месте происшествия работают 46 спасателей и 15 единиц техники. В настоящее время ликвидировано открытое горение. Площадь пожара достигла 200 квадратных метров. В результате происшествия пострадали три человека. Им оказали помощь в медицинском пункте станции.
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