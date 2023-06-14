В Ростовской области тушат пожар на Новочеркасской ГРЭС площадью 200 квадратных метров

К тушению привлекли 14 единиц техники. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области загорелась Новочеркасская ГРЭС. Пожар на электростанции на Багаевском шоссе начался днем 14 июня, сообщили в донском управлении МЧС.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 13.40. Известно, что пламя охватило кровлю шестого энергоблока.

— По оперативным данным, площадь — 200 квадратных метров. Ведется реагирование, — прокомментировали в ведомстве.

Сотрудников ГРЭС эвакуировали. В настоящее время на месте работают 46 спасателей. К тушению привлекли 15 единиц техники.

О пострадавших не сообщается. Причина пожара пока неизвестна.

Позже стало известно, что к 14.50 пожарные ликвидировали открытое горение.

Напомним, 11 июня произошел пожар на заводе «Ростсельмаш». По данным МЧС, на предприятии загорелись покрышки. Возгорание потушили на площади 80 квадратных метров.

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