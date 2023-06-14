В Ростовской области тушат пожар на Новочеркасской ГРЭС площадью 200 квадратных метров

К тушению привлекли 14 единиц техники.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростовской области загорелась Новочеркасская ГРЭС. Пожар на электростанции на Багаевском шоссе начался днем 14 июня, сообщили в донском управлении МЧС.
Сообщение о возгорании поступило спасателям в 13.40. Известно, что пламя охватило кровлю шестого энергоблока.
— По оперативным данным, площадь — 200 квадратных метров. Ведется реагирование, — прокомментировали в ведомстве.
Сотрудников ГРЭС эвакуировали. В настоящее время на месте работают 46 спасателей. К тушению привлекли 15 единиц техники.
О пострадавших не сообщается. Причина пожара пока неизвестна.
Позже стало известно, что к 14.50 пожарные ликвидировали открытое горение.
Напомним, 11 июня произошел пожар на заводе «Ростсельмаш». По данным МЧС, на предприятии загорелись покрышки. Возгорание потушили на площади 80 квадратных метров.
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