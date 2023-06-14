Во время пожара на Новочеркасской ГРЭС пострадали три человека. Фото: архив читателя.

В Ростовской области 14 июня произошел пожар на Новочеркасской ГРЭС. Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в администрации города, там пострадали три человека. Все они, по предварительным данным, получили травмы легкой степени тяжести. В настоящее время помощь им оказывают медики.

- Пострадавшие находятся в травмпункте ГРЭС, - сообщил источник администрации.

Напомним, информация о пожаре поступила. в 13:41 По сообщению звонивших, горела кровля на шестом энергоблоке.

- К тушению привлечены 46 человек, 15 единиц техники, - добавили в МЧС региона.

По оперативным данным, площадь пожара составила 200 квадратных метров.

В 14:50 сообщили о том, что ликвидировано открытое горение.

Причину пожара предстоит выяснить специалистам. В настоящее время на месте происшествия работают представители всех экстренных служб.

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