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Общество16 июня 2023 14:00

В суде Ростова поставили самую длинную скамью подсудимых для 24 человек

Там будут судить задержанных на «Азовстали» во время штурма российскими военнослужащими
Татьяна ЛЫСЕНКО
Следующее заседание пройдет 28 июня.

Следующее заседание пройдет 28 июня.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону начался процесс над членами запрещенной в России террористической организации – батальона «Азов».

Все 24 человека были взяты в Мариуполе весной прошлого года - тогда, когда сдавались боевики, засевшие на «Азовстали».

Большинство подсудимых обвиняется по тяжким статьям Уголовного кодекса РФ «Действия, направленные на насильственный захват власти», «Участие в деятельности террористической организации» и «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности».

А сам процесс уже назвали беспрецедентным для Ростова - с самой длинной скамьей подсудимых в новейшей истории ростовского судопроизводства. Обвиняемые сидели на ней в два ряда. Перед ними – адвокаты.

Как оказалось, в зале присутствовали только 20 подозреваемых, в их числе и женщины.

Судья объявил, что пришла информация о том, где остальные из отсутствующих на процессе - двое заболели, остальные - переданы специальным структурам, занимающимся обменом пленными.

По некоторым данным, один из них - 25-летний командир взвода - блогер, который активно вел свои соцсети, публиковал кадры убийств, философствовал на камеру и угрожал. Узнать его можно было по живописным татуировкам с нацистскими знаками и шокирующими надписями. Правда перед тем, как сдаться, он зачистил все свои аккаунты.

Судья называл фамилии подсудимых по одному. Задавал стандартные вопросы: как зовут, дата и место рождения, национальность, гражданство, семейное положение, есть ли дети, где и кем служили.

Отвечали все по-военному: коротко и четко. Представлялись все больше рядовыми, солдатами или водителями. Были и корректировщики, и бывшие военные, даже один подавшийся в нацистский полк экс-полковник.

Женщины все как одна сказали, что состояли в должности «повара».

После этого судья объявил перерыв до 28 июня. На следующих заседаниях узнаем, в чем именно обвиняются эти «поварихи» и «водители». И как они сами расскажут о том, как попали в «Азов».

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