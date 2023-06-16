В суде Ростова поставили самую длинную скамью подсудимых для 24 человек

Следующее заседание пройдет 28 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону начался процесс над членами запрещенной в России террористической организации – батальона «Азов».

Все 24 человека были взяты в Мариуполе весной прошлого года - тогда, когда сдавались боевики, засевшие на «Азовстали».

Большинство подсудимых обвиняется по тяжким статьям Уголовного кодекса РФ «Действия, направленные на насильственный захват власти», «Участие в деятельности террористической организации» и «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности».

А сам процесс уже назвали беспрецедентным для Ростова - с самой длинной скамьей подсудимых в новейшей истории ростовского судопроизводства. Обвиняемые сидели на ней в два ряда. Перед ними – адвокаты.

Как оказалось, в зале присутствовали только 20 подозреваемых, в их числе и женщины.

Судья объявил, что пришла информация о том, где остальные из отсутствующих на процессе - двое заболели, остальные - переданы специальным структурам, занимающимся обменом пленными.

По некоторым данным, один из них - 25-летний командир взвода - блогер, который активно вел свои соцсети, публиковал кадры убийств, философствовал на камеру и угрожал. Узнать его можно было по живописным татуировкам с нацистскими знаками и шокирующими надписями. Правда перед тем, как сдаться, он зачистил все свои аккаунты.

Судья называл фамилии подсудимых по одному. Задавал стандартные вопросы: как зовут, дата и место рождения, национальность, гражданство, семейное положение, есть ли дети, где и кем служили.

Отвечали все по-военному: коротко и четко. Представлялись все больше рядовыми, солдатами или водителями. Были и корректировщики, и бывшие военные, даже один подавшийся в нацистский полк экс-полковник.

Женщины все как одна сказали, что состояли в должности «повара».

После этого судья объявил перерыв до 28 июня. На следующих заседаниях узнаем, в чем именно обвиняются эти «поварихи» и «водители». И как они сами расскажут о том, как попали в «Азов».