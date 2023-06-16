В Роспотребнадзоре сообщили, что продукция не поступала в Семикаракорский маслозавод. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Давай, первый ныряй! Осторожнее, я там мешалку включил!

На кадрах шокирующего видео, разлетевшегося по всем социальным сетям, два полных мужчины, один в трусах, второй и вовсе без них, лезут в чан с молоком под одобрительные крики и смех за кадром.

- Приехали с кумом в хозяйство, омолодиться, - говорит тот, что в трусах, окунает руки в молоко, обтирает лицо, голову, удовлетворенно кряхтит.

Вот только зрители по всей стране молочный заплыв не оценили. Люди быстро начали представлять, как потом вот это «молоко с запахом пота и перегара» дальше идет в производство, его разливают по бутылкам. И где гарантия, что такая не достанется тебе? А что, если это не единичный случай? В общем – плюс одна фобия в копилку продовольственных страхов.

- Какой ужас, надеюсь, их накажут и это молоко людям не попадет! - писали самые сдержанные комментаторы.

Другие грустно напоминали, что видео снято уже две недели назад. Где это молоко теперь?

В социальных сетях быстро провели свое расследование и выяснили, что мужчины, даже не скрывающие лиц (наверняка и не подумали, что видео станет столь популярным и окажется в общем доступе), - это жители Семикаракорского района. Один из них – фермер, его «кум» - капитан полиции. Последний, впрочем, из органов уже уволился. Купались они на производстве, принадлежащем фермеру.

- Срочно проверить, все молоко нужно утилизировать! – требовали пользователи в соцсетях. К ним подключился и депутат Госдумы Александр Хинштейн, который потребовал у Роспотребнадзора провести проверку и выяснить судьбу продукта, в котором купались мужчины.

— Все бы ничего, однако сомневаюсь, чтобы молоко, в котором купались эти «тела», было потом уничтожено, а не отправлено на прилавки в том или ином виде. И это уже вопрос не столько брезгливости, сколько здоровья людей.

НЕ ПЕРВАЯ ВЫХОДКА

Первая реакция последовала не от ведомства, а от жены фермера. Она написала в социальных сетях, что в чане было не молоко, а подкрашенная химикатами вода. Ей никто не поверил: жидкость на видео похожа на молоко по консистенции.

- Омолодиться они захотели! – продолжали обсуждение шокированные зрители. – Вообще-то в сказке написано, что надо в кипящее молоко прыгать!

Обсуждали видео и в поселке, где живут оба героя. Их считают людьми уважаемыми и обеспеченными.

— Этих людей я знаю. Сидят дома, не выходят, телефоны отключили. Конечно, такая слава! У нас в поселке только об этом и говорят, — рассказал «КП-Ростов-на-Дону» один из сельчан, тоже фермер.

Мужчина уточнил, что на видео — емкость устройства, куда поступает молоко сразу «из-под коровы». Ее объем — пять тонн. В таком цеху молоко очищают от примесей, охлаждают, а после продают производителям. Только после дальнейшей обработки на заводе продукция может попасть на полки магазинов.

Еще один житель поселка рассказал, что это не первая «выходка» фермера-героя ролика. По словам собеседника, однажды он взорвал петарды в туалете собственного дома.

А МОЛОКО-ТО КИСЛОЕ

К счастью, реальность оказалась не такой страшной, как представлялась зрителям ролика. Людей, уже готовых больше никогда не покупать ни молока, ни сыра, успокоили в Роспотребнадзоре. Специалисты выяснили, что арендующее цех юрлицо находится на стадии ликвидации. Семикаракорский маслозавод сырье с этой фермы не получал. Данные о том, что товары не реализовывались, подтверждает система «Меркурий».

— Как рассказали сами герои ролика, молоко в чане было прокисшим. После «процедур» его вылили на прилегающую к ферме территорию. Достоверность их слов проверяют, — добавили в ведомстве.

Проверку также провели в региональном управлении Россельхознадзора. По данным ведомства, на ИП фермера не зарегистрировано площадок по содержанию животных или производству молока. При этом в ведомстве предположили, что он мог заниматься такой деятельностью на территории другого предпринимателя. Его молочная ферма каждый день оформляет ветеринарные документы на молоко.

— Прокуратурой Семикаракорского района с привлечением сотрудников Управления Россельхознадзора проводится проверка с выездом на места хранения и производства молока в целях установления всех обстоятельств произошедшего, — прокомментировали в Россельхонадзоре.

Конечно, сомнения у людей остаются: а вдруг в производство пускают и прокисшее молоко? А вдруг не все снятые видео попадают в социальные сети? Несколько лет назад похожие ролики сняли на заводе в Омске. На нем сотрудники предприятия купаются в ванне с молочной заготовкой для сыра-косички. После этого производителя проверил Роспотребнадзор. Специалисты нашли множество нарушений и приостановили деятельность предприятия на 40 дней, всю продукцию запретили к продаже.

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