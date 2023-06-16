Депутат Госдумы Александр Хинштейн инициировал проверку фермы в Ростовской области, где мужчины купались в молоке

Роспотребнадзор Ростовской области проверит предприятие Фото: Михаил ФРОЛОВ

Депутат Госдумы Александр Хинштейн потребовал проверить ферму в Ростовской области, где мужчины купались в молоке. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале 15 июня.

Видео с купающимися мужчинами разлетелось по всем социальным сетям. Кадры собрали сотни тысяч просмотров и столько же гневных комментариев. На видео мужчины разделись и по лестнице забрались в чан с белой жидкостью.

Региональный Роспотребнадзор проверит предприятие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области мужчины искупались в чане с молоком на заводе

Видео разлетелось по местным группам в социальных сетях

(Подробности)