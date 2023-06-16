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НовостиОбщество16 июня 2023 6:05

Депутат Госдумы Александр Хинштейн инициировал проверку фермы в Ростовской области, где мужчины купались в молоке

Региональный Роспотребнадзор проверит предприятие
Лейла МИРИШОВА
Роспотребнадзор Ростовской области проверит предприятие

Роспотребнадзор Ростовской области проверит предприятие

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Депутат Госдумы Александр Хинштейн потребовал проверить ферму в Ростовской области, где мужчины купались в молоке. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале 15 июня.

Видео с купающимися мужчинами разлетелось по всем социальным сетям. Кадры собрали сотни тысяч просмотров и столько же гневных комментариев. На видео мужчины разделись и по лестнице забрались в чан с белой жидкостью.

Региональный Роспотребнадзор проверит предприятие.

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Видео разлетелось по местным группам в социальных сетях

(Подробности)