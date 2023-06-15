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НовостиОбщество15 июня 2023 17:24

В Ростовской области мужчины искупались в чане с молоком на заводе

Видео разлетелось по местным группам в социальных сетях
Лейла МИРИШОВА
Двое мужчин раздеваются и по небольшой лестнице забираются в чан с белой жидкостью

Двое мужчин раздеваются и по небольшой лестнице забираются в чан с белой жидкостью

Фото: Денис КОРАБЛЕВ

В Ростовской области двое мужчин искупались в чане с молоком на заводе. Такое видео появилось во всех городских пабликах.

На кадрах — помещение, похожее на цех. Двое мужчин раздеваются и по небольшой лестнице забираются в чан с белой жидкостью. Другие участники ролика утверждают, что в емкости — молоко.

Ролики набрали большое количество просмотров и гневных комментариев. Дончане раскритиковали мужчин.

Пока нет точных данных о том, где могли снять опубликованные в соцсетях кадры. «КП-Ростов-на-Дону» обратилась за комментарием к одному из предполагаемых героев видео. На момент публикации мужчина не ответил.

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