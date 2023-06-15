В Ростовской области полицейского проверяют после того, как отправил фото чужого паспорта приятелю

В Ростовской области полицейский из рабочей базы данных передал информацию знакомому Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области, в одном из райотделов, начальник угрозыска столкнулся с большими неприятностями, рассказал «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону» источник издания в правоохранительных органах региона.

По данным собеседника, к подполковнику полиции с личной просьбой обратился его приятель. Мужчина попросил прислать фото паспорта из базы данных ГИБДД.

- Есть несколько версий того, почему такая просьба могла поступить к сотруднику полиции. Одна из них - дончанин собирал информацию о конкуренте по бизнесу, - сказал собеседник.

Подполковнику было вовсе не сложно оказать такую услугу – доступ к базам у него был свободен. Он сфотографировал паспорт, прислал знакомому в одном из мессенджеров и вскоре забыл об этом.

Но об этом как-то узнали сотрудники службы собственной безопасности. Не исключено, что с ними мог поделиться кто-то из коллег подполковника, имевших зуб на руководителя. В итоге в отдел нагрянули с проверкой, материалы которой уже направили в Следственный комитет региона.

- Сейчас решается вопрос о том, возбуждать в отношении полицейского уголовное дело по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием своего служебного положения» или нет, - добавил источник издания.

Максимальное наказание, предусмотренное законодательством, составляет до четырех лет лишения свободы.

Корреспондент "КП-Ростов-на-Дону" запросил информацию об инциденте в донском главке. Как только поступит ответ в адрес редакции, мы обязательно его опубликуем.

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