Полицейского из Ростовской области подозревают в разглашении гостайны

Сотрудник полиции попал под следствие за разглашение секретной информации
Фото: Александр ГЛУЗ
В Ростовской области под следствие попал один из сотрудников полиции, рассказал «КП - Ростов-на-Дону» источник издания в правоохранительных органах региона.
По версии следствия, начальник одного из отделений, отвечающего за направление уголовного розыска, раскрыл знакомому оперативную информацию.
- 50-летний сотрудник полиции, подполковник, разгласил местному предпринимателю государственную тайну, - сообщил источник издания.
Собеседник уточнил, что речь идет о материалах, добытых во время оперативно-розыскных мероприятий, считающихся секретными.
О том, что полицейский сболтнул лишнее, стало известно силовикам. В результате на него завели дело по статье «Разглашение государственной тайны». Дончанина поместили под стражу.
Тем временем у следствия появились основания думать, что коллеги из другого отдела могут помочь ему избежать наказание. На днях силовики пришли к ним с проверкой.
Если суд признает вину оперативника, ему может грозить до четырех лет тюрьмы.
Напомним, ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что в донской столице высокопоставленного полицейского заподозрили в создании ОПГ. По версии следствия, преступное сообщество организовал бывший замначальника полиции по охране общественного порядка Ростова. Правоохранители считают, что с 2015 года под его руководством его подчиненные брали взятки от бизнесменов. За вознаграждение они не привлекали их к ответственности за нарушения.
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