В Ростовской области в отношении 40 сотрудников ГИБДД завели дело о создании ОПГ

Ранее сообщалось только о подозрениях в получении взяток
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростовской области в отношении 40 сотрудников управления ГИБДД завели уголовное дело о создании и участии в ОПГ (статья 210 УК РФ). Подозреваемыми якобы также являются «неустановленные лица из руководства отдельного батальона ДПС». Об этом без ссылок на источники информирует портал 1rnd.ru.
- Всем 40 гаишникам инкриминируют участие в ОПГ, но главаря в деле пока нет. Копию постановления о возбуждении дела по статье 210 УК РФ отправили заместителю Генерального прокурора России по ЮФО и СКФО Андрею Кикотю, - говорится в публикации.
Журналисты отметили, что ранее сообщалось о «снятии обвинений, связанных с ОПГ, и была заявлена только статья 290 УК РФ («Получение взяток»)».
Напомним, о задержаниях и обысках среди представителей ГИБДД стало известно около года назад.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростовской области инспекторам ДПС, подозреваемым в поборах, смягчили обвинение
Об изменении статей по делу заявил источник донских журналистов, знакомый с ситуацией (подробности)