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НовостиОбщество29 мая 2023 10:48

В Ростовской области в отношении 40 сотрудников ГИБДД завели дело о создании ОПГ

Об этом сообщают журналисты, официального подтверждения этой информации нет
Ангелина СКИБА
Ранее сообщалось только о подозрениях в получении взяток

Ранее сообщалось только о подозрениях в получении взяток

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области в отношении 40 сотрудников управления ГИБДД завели уголовное дело о создании и участии в ОПГ (статья 210 УК РФ). Подозреваемыми якобы также являются «неустановленные лица из руководства отдельного батальона ДПС». Об этом без ссылок на источники информирует портал 1rnd.ru.

- Всем 40 гаишникам инкриминируют участие в ОПГ, но главаря в деле пока нет. Копию постановления о возбуждении дела по статье 210 УК РФ отправили заместителю Генерального прокурора России по ЮФО и СКФО Андрею Кикотю, - говорится в публикации.

Журналисты отметили, что ранее сообщалось о «снятии обвинений, связанных с ОПГ, и была заявлена только статья 290 УК РФ («Получение взяток»)».

Напомним, о задержаниях и обысках среди представителей ГИБДД стало известно около года назад.

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Об изменении статей по делу заявил источник донских журналистов, знакомый с ситуацией (подробности)