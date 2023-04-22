В Ростовской области инспекторам ДПС, подозреваемым в поборах, смягчили обвинение

Единого резонансного процесса с подсудимыми можно не ждать Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области сотрудникам ГИБДД, подозреваемым в поборах с водителей, смягчили обвинение. Сейчас дела в отношении 26 человек уже начали рассматривать суды региона. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает портал 1rnd.ru.

- Единого резонансного процесса с подсудимыми можно не ждать. Обвинения в создании ОПГ сняли, оставили только статью 290 УК РФ («Получение взятки»). По этой статье, к слову, часть 6 заменили на 5, - сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.

Как пояснил эксперт, по шестому пункту статьи 290 УК РФ задержанным грозило бы до 15 лет лишения свободы. По пятому пункту срок составляет 12 лет.

Напомним, массовые аресты в УГИБДД Ростовской области состоялись в апреле прошлого года. По данным полиции, под подозрением оказались инспекторы ДПС, которые работали на постах «Самарское», «Сальское кольцо», «Батайск» и «Океан».

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Ситуацию разрешить смогли только после прокурорской проверки (подробности)